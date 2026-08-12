邊跳傘邊刺青 佛州38歲狂男寫下金氏紀錄

跳傘示意圖，非新聞相關人事物。（圖／AI生成）

佛州 刺青師Funky Matas再度締造金氏世界紀錄，他日前在約1萬5003英尺（約4574公尺）高空跳傘，並在以時速約120英里（約193公里）自由落體下降期間，親自在手上刺下英文單字「fly」，創下「跳傘過程中進行自我刺青的最高海拔」世界紀錄。

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People報導，金氏紀錄近日認證這項挑戰。38歲的Matas當天從佛州萊克威爾斯（Lake Wales）上空跳出飛機，在自由落體過程中操作刺青機器，完成「fly」字樣。談到成品，他笑說：「考慮到我們當時以大約每小時120英里的速度下降，我覺得成果相當不錯，確實看得懂。」

Matas接受金氏紀錄訪問時回憶，跳傘當天，Jump Florida Skydive教練Pascoal Rodrigues先向他說明跳傘方式及注意事項，接著團隊用膠帶將刺青機器固定在他的手上，避免自由落體時機器被風吹走。

除了高速下降，Matas還面臨另一項特殊挑戰，就是必須在高空低溫環境下及時完成刺青，否則墨水可能因氣溫過低而結冰。他最終成功在落地前完成刺青，並獲金氏紀錄認證。

這並非Matas首次挑戰另類世界紀錄。

2025年8月，他曾以身體刺有273個名人簽名，創下「身體上刺有最多簽名」的金氏世界紀錄。這些簽名包括湯姆布雷迪（Tom Brady）、威爾史密斯（Will Smith）、成龍及李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等。

Matas當時先請名人以油性筆直接在他的身體上簽名，再將簽名永久刺在身上，最終累積273個簽名。

連續締造世界紀錄後，Matas表示自己彷彿「被點燃了一把火」，因此想繼續挑戰更多紀錄。他說：「我相信你們和全世界很快會看到更多我的身影，以及一些瘋狂的點子。」

●影片在第四個

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