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八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

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廚房紙巾使用起來方便快速又簡單，但包括濕盤子、地毯等八種物品不建議用廚房紙巾清潔...
廚房紙巾使用起來方便快速又簡單，但包括濕盤子、地毯等八種物品不建議用廚房紙巾清潔，否則可能造成損壞。擦拭盤子示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廚房紙巾雖方便，但不適合所有材質表面。
  • 重點二：濕盤子、玻璃鏡面易留紙屑且可能刮傷。
  • 重點三：皮革、螢幕、木材與不鏽鋼應改用專用工具。

廚房紙巾是家庭常備品，使用起來很方便，用完能直接丟棄，可以快速處理打翻或飛濺出的髒汙、食物或液體，無論是快速整理流理台檯面、微波時充當蓋子、快速清潔浴室還是擦拭孩子不小心弄髒的手，紙巾都能完成任務。

然而，紙巾雖然方便，卻不是每種材質都適用，用在不能用的材質上，不但不能達到快速清潔的效果，還可能產生留下棉絮、刮傷或損壞精緻表面或產生更多需要清潔區域的反效果；居家和商業清潔服務公司Cleaning Express執行長麥可（Michael Bogoyavlenskiy）說，對於較敏感的材質或物品表面，應該換成更適合的清潔工具，常備一些超細纖維布或抹布就可以了。Southern Living報導列出八種不適合用廚房紙巾清潔的物品。

1. 濕盤子

居家清潔服務公司Super Cleaning Service Louisville營運經理希爾茲（Elizabeth Shields）說，避免使用廚房紙巾擦乾盤子，因為紙巾溪水性很強，會瞬間吸走水分，留下濕漉漉的紙屑，建議用超細纖維布，不但能重複使用，材質也溫和，不會刮傷表面。

2. 玻璃或鏡子

希爾茲說，紙巾的纖維一開始可能看不見，但在陽光照射下，會發現它們四散各處，玻璃或鏡子可以用超細纖維布擦拭，但報紙更好，不僅便宜、厚實、略帶紋理，也不會掉落纖維。

3. 地毯和地墊

麥可說，用紙巾擦拭地毯或地墊上的髒汙看似方便，但還是建議用布料材質的工具擦拭，因為擦地毯時紙巾可能會破損，碎屑會遺留在地毯絨毛中，撿拾那些碎屑是很累人的，因此建議用茶巾或洗碗布擦拭。

4. 家具和百葉窗

居家清潔公司CottageCare的專家施拉德（Scott Schrader）說，他從不用紙巾擦拭家具或百葉窗，因為紙巾更容易把灰塵推來推去，而不是把灰塵吸附在該吸附的地方，反而讓更多灰塵飄散到空中，建議使用靜電除塵刷（electrostatic duster）或超細纖維布，這樣過敏原會比較少。

5. 皮革製品

麥可說，紙巾可用來擦去沙發上的髒汙或靴子上的泥土，但別用於正式清潔，除了掉屑問題外，紙巾還會吸收皮革中的水分，考量到清潔皮革時通常包含補充水分，用紙巾就顯得本末倒置了，建議使用一般碎棉布即可。

6. 電視和電腦螢幕

希爾茲說，擦電視和電腦螢幕時，請選用超細纖維布，因為紙巾在加壓摩擦下會磨損螢幕，讓精細塗層受損，而超細纖維布可以擦去指紋和汙漬但不會造成損傷。

7. 木材

麥可說，雖然木頭材質的物品不像皮革製品那樣對失去水分敏感，但用紙巾擦拭會讓木材變得比預想的更乾燥，建議木製物品無論表面是否有處理過，都以棉布清潔。

8. 不鏽鋼

施拉德說，紙巾無法達到無纖維拋光效果，還會留下不均勻的痕跡，建議使用拋光劑，也可用布或超細纖維布沾一點醋或不鏽鋼清潔劑清潔。

精華 FAQ

  • 因為紙巾吸水太快，容易在盤面留下濕漉漉的紙屑，還可能增加清理麻煩；較好的做法是改用溫和、可重複使用的超細纖維布。

  • 玻璃或鏡子、家具和百葉窗、皮革製品、電視與電腦螢幕、木材及不鏽鋼都不建議用紙巾，因為可能掉屑、推灰、刮傷或留下痕跡。

  • 可依材質改用超細纖維布、靜電除塵刷、茶巾、洗碗布或棉布；不鏽鋼則可搭配拋光劑、醋或專用清潔劑，效果會更好也更安全。

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