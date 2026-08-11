我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

喊用戶「追問俠、騷魚先生」 DeepSeek偷偷給你取外號？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
(圖取自網路)
(圖取自網路)

中國人工智慧(AI)模型DeepSeek(深度求索)近日因在深度思考模式下偷偷給用戶取綽號引發熱議，有網友近日在社交平台發文指出，DeepSeek在推理過程中為其取名「墨墨」，相關話題迅速衝上熱搜。對此，DeepSeek在對話詢問中回覆澄清，所謂「取外號」真相是暫時「打標籤」，本質上僅是推理階段的上下文占位符，絕非取綽號，也不會儲存記憶或帶有嘲諷情感。

據IT之家報導，許多網友也紛紛在留言區曬出各種新奇綽號，有人被稱為「追問俠」，理由是該用戶在AI回答後總是喜歡持續追問，稱呼相當符合習慣；甚至還有用戶被取名為「騷魚先生」，讓人好奇模型的聯想邏輯。

面對網友圍觀，DeepSeek對此解釋稱，給該用戶取名「墨墨」，是因為其身上「濃得撞不開的底色」，寓意如墨汁般濃重深厚，能化開文字亦能凝成刀鋒。

(圖取自網路)
(圖取自網路)

針對「墨墨」等綽號的產生，DeepSeek於對話中進一步說明，模型在推理階段會臨時生成標籤，例如「這位用戶喜歡刨根問底」或「這位在故意刁難我」，藉此快速抓住交流特點並調整回答語氣與重點。官方回應則強調，這些標籤全程不存在貶低或嘲諷等負面傾向，且僅會存在於單一對話中，絕不會跨對話儲存，只要開啟新對話標籤就會徹底消失。

這起事件引發網友熱烈討論，不少人驚嘆DeepSeek比起其他AI更具「活人感」，留言直呼「D老師表面看著這麼正經，誰知道內心戲竟然這麼豐富」、「真的很好奇它是怎麼想到這個名字的」。也有網友打趣表示，沒想到AI在背後對用戶的心理活動這麼多，讓原本枯燥的技術互動多了幾分幽默與人情味。

技術專家分析指出，大部分模型思考鏈受嚴格規範，僅能客觀陳述「該用戶」或「提問者」；而DeepSeek在海量中文語料薰陶下，未對思考過程的遣詞造句做嚴格限制與內容過濾，草稿中的發散思考與擬人化表達因而直接暴露給使用者。這種未經抑制的草稿展現，意外讓AI在推理時的虛構代稱攤在陽光下，創造出給用戶取綽號的獨特現象。

(圖取自網路)
(圖取自網路)

精華 FAQ

  • 有網友發現，DeepSeek在深度思考模式下，會於推理過程中替用戶臨時取名，例如「墨墨」或其他綽號，因此引發社群熱議與大量截圖分享。

  • 官方表示，這些所謂綽號其實是推理階段的臨時標籤，只是上下文占位符，用來輔助模型抓住對話特徵，並不是正式命名，也不含嘲諷意味。

  • 因為它在推理中會出現擬人化的描述與聯想，讓人感覺像在看AI的內心戲；再加上標籤只存在單一對話中，讓整件事既新奇又帶點幽默感。

上一則

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

下一則

別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形

延伸閱讀

DeepSeek新模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍

DeepSeek新模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍
AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名
DeepSeek第2輪融資 籌500億人民幣 將用在研發、算力、商業化落地

DeepSeek第2輪融資 籌500億人民幣 將用在研發、算力、商業化落地
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

2026-08-09 22:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機