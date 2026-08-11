不是開腿坐 調查揭曉旅客最恨的搭機行為

一項針對旅客的調查顯示，霸佔扶手是旅客搭機時最討厭的行為。手放扶手示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 調查顯示「霸佔扶手」成為旅客最討厭的搭機行為。

調查顯示「霸佔扶手」成為旅客最討厭的搭機行為。 重點二： 「走道衝刺者」與插隊、愛聊天乘客也名列反感前幾名。

「走道衝刺者」與插隊、愛聊天乘客也名列反感前幾名。 重點三：旅客最擔心機場延誤取消，也會透過省錢方式調整旅行。

搭飛機去旅行是一件令人雀躍的事，但飛行途中難免會遇到讓人煩心的事。一項旅客調查顯示，「霸佔扶手」超越開腿坐或插隊，「榮登」搭機乘客最討厭的行為第一名，而除了機艙禮儀，機場延誤和航班取消是將近三分之一乘客出國最擔心的事。

Travel + Leisure報導，飯店訂房平台HotelTonight七月發布最新旅客調查結果，詢問數百位乘客搭機時最討厭的事情。

調查結果顯示，霸佔扶手是乘客搭機時最討厭的事情，有四成旅客認為這是最糟糕的習慣。雖然有些乘客認為坐在中間的人應優先使用兩邊的扶手，但飛機上對此共享空間沒有明文規定，讓扶手成為航班滿載時最容易發生衝突的來源。

排名第二的是「走道衝刺者」（aisle sprinters），也就是飛機一落地就立刻站上走道的人，有39%的受訪者說這是最令他們反感的乘客，27%的乘客不能忍受愛聊天的鄰座乘客，25%的人討厭偷溜進較早登機乘客群體裡插隊的乘客，要求換位置的人也榜上有名，20%的乘客認為這令他們厭惡。

然而，機艙禮儀只是讓乘客感到不悅的原因之一，有32%的旅客認為機場延遲和航班取消是他們搭機時最大的擔憂，第二名是找一個經濟實惠又好玩目的地的壓力，有26%受訪者為此感到煩心，另有23%的人說他們糾結於搭飛機還是自駕划算。

這些煩惱和令人厭惡的行為讓人們改變旅行方式。57%的受訪者說他們為了省錢而不買新的旅行服裝，49%的乘客只帶隨身行李，避免額外的行李費用；45%的旅客說旅行時他們為了省錢會選較便宜的餐廳，42%的人會找經濟實惠的住宿地點。

這項調查也發現了一些提升旅遊體驗、物盡其用的新方法。63%的受訪者說，他們常要求延遲退房，藉此免費獲得一兩個小時的休息時間，50%的遊客說他們會充分利用飯店提供的免費飲料和設施如游泳池、餐廳和水療設備，另外有43%的人說如果想要有更好的視野景觀，他們會在入住時詢問是否可以免費升等房間。