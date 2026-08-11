好市多最強抗發炎神物 營養師大推一款冷凍品

好市多販售的科克蘭冷凍三種綜合莓，能提供膳食纖維、維生素C和花青素等營養，而且能長期保存、價格實惠。莓果示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sara Cervera）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 營養師首推好市多冷凍三種綜合莓，兼具抗發炎與高CP值。

營養師首推好市多冷凍三種綜合莓，兼具抗發炎與高CP值。 重點二： 莓果富含花青素與抗氧化劑，有助維持健康發炎反應。

莓果富含花青素與抗氧化劑，有助維持健康發炎反應。 重點三：冷凍莓果保留營養、耐保存，還能做果昔、優格與燕麥。

飲食對身體發炎有一定影響力，想輕鬆維持健康飲食，冷凍庫平常就能儲備合適食材，而冷凍蔬果不僅保留充足營養價值，保存時間可長達數月，又能快速加入各種餐點，是很理想的選擇。不妨到好市多 （Costco ）大量採購冷凍蔬果，照顧健康同時節省荷包，營養師的首選是科克蘭冷凍三種綜合莓（Kirkland Signature Three Berry Blend），混合覆盆子、黑莓和藍莓 的綜合莓果有強大的抗發炎功效，價格實惠而且用途多元，四季都適合享用。

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Eating Well報導，莓果的深紅、紫色和藍色色澤，源於具有抗氧化特性的花青素，註冊營養師沙阿（Raksha Shah）說，花青素和降低發炎程度相關。研究顯示，花青素可能是透過影響體內的發炎信號傳遞路徑，維持健康發炎反應；雖然多項人體研究發現發炎指標得到改善，但研究結果不一致，有待更進一步研究了解花青素的長期影響。

很多人認為冷凍水果不如新鮮水果營養，實際上可能相反，註冊營養師基爾（Sarah Kiel）說，冷凍莓果在盛產季採收，並經過急速冷凍處理，有助於保留豐富維生素與抗氧化劑。店裡的新鮮莓果可能經過數天運送，營養在途中已經開始流失；而冷凍莓果則能鎖住盛產季大部分的營養，直到準備食用時都保有營養。

莓果也是絕佳的天然纖維來源，能為腸道中的益生菌提供養分，而近期研究指出，腸道健康與身體的發炎平衡相關。覆盆子、黑莓和藍莓可以攝取到不同纖維，一杯莓果就能獲取5克纖維，纖維搭配莓果中的水分，也有助於增加飽足感。

抗氧化劑可以中和會傷害細胞的自由基與不穩定分子，註冊營養師高齊（Emily Gozy）說，覆盆子富含花青素，有助於降低體內發炎反應及細胞損傷。研究指出，莓果中的抗氧化劑能保護細胞免受氧化壓力影響，也是莓果與改善長期健康相關的原因之一。

新鮮莓果價格昂貴，而且容易變質；好市多大包裝的冷凍莓果，不僅物超所值，還能減少浪費，科克蘭冷凍三種綜合莓除了提供維生素C、膳食纖維與花青素外，還能長時間放在冷凍庫內，不必擔心得在變質前吃完。

註冊營養師戴維斯（Mascha Davis）說，冷凍莓果可以輕鬆加入果昔、優格、燕麥粥、巴西莓果碗等食物中，而且不像新鮮莓果容易變質，可以直接從冷凍庫取出使用，也可以先解凍讓口感更柔軟。冷凍莓果的食用方法像是加入無糖希臘優格、菠菜及少量牛奶打成果昔，作為富含纖維與蛋白質的早餐；或拌入溫熱的燕麥粥，讓莓果自然融化成甜味果醬。莓果也能搭配原味優格，再撒上堅果或種子，增加口感並補充健康脂肪。

如果想換口味，冷凍莓果也可以作為莓果碗的基底，搭配燕麥脆片和水果切片；或將莓果拌入馬芬、鬆餅及全穀物格子鬆餅中烘烤。或者製作簡易莓果醬，將莓果加少量水燉煮至濃稠狀，再淋在燕麥粥、茅屋起司或全穀吐司上。天氣炎熱時，也可以直接食用冷凍莓果，作為清爽點心。