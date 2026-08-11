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足球／C羅婚訊是假的 英媒仍盤點婚禮可能不會邀請的10個人

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41歲葡萄牙足球明星C羅還沒有要辦婚禮。（歐新社）
41歲葡萄牙足球明星C羅還沒有要辦婚禮。（歐新社）

網傳41歲葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）會在8月8日迎娶32歲未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez），後來證實是假消息，前往大教堂朝聖的球迷白跑一趟。不過英國太陽報仍盤點了十名「可能不會受邀」參加C羅婚禮的知名人物，包括他的前曼聯隊友魯尼（Wayne Rooney）、宿敵梅西（Lionel Messi）、前曼聯主帥滕哈赫（Erik ten Hag）等。

報導指出，曾在C羅職業生涯中與他產生摩擦的人，恐怕很難收到邀請婚禮。

首先是魯尼。兩人曾在曼聯搭檔，但關係並非一直融洽。2006年世界盃，C羅曾要求裁判將魯尼紅牌罰下。魯尼則在C羅2021年至2022年第二度效力曼聯期間批評他，C羅後來接受皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時反擊，稱魯尼「嫉妒」，甚至表示自己「長得比他帥」。

阿根廷天王梅西則是C羅長年在足壇競逐的對手。兩人過往曾效力皇馬與巴塞隆納，長年在西甲及歐洲賽場正面交鋒。與此同時，梅西擁有8座金球獎，C羅則有5座，加上梅西曾率阿根廷贏得世界盃，因此太陽報認為梅西不太可能受邀C羅婚禮。

前曼聯主帥滕哈赫也被列入名單。2022年，C羅因被滕哈赫安排坐板凳，並在對熱刺比賽中拒絕替補登場，雙方關係急劇惡化，最終雙方同意提前終止合約。

其他包括曼聯前主帥朗尼克（Ralf Rangnick）、利物浦名宿卡拉格（Jamie Carragher）、英格蘭名宿萊因克爾（Gary Lineker）、前義大利國腳弗洛倫齊（Alessandro Florenzi）、卡塞米羅（Casemiro）、前皇家馬德里球星卡薩諾（Antonio Cassano）、 前國際足總（FIFA）主席布拉特（Sepp Blatter）都名列不受歡迎榜單。

布拉特曾在2013年演講時拿C羅與梅西比較，甚至嘲諷C羅「花在理髮師身上的時間比梅西還多」。C羅後來公開發布相關影片，布拉特則向當時效力的皇家馬德里正式致歉。

精華 FAQ

  • 這則婚訊後來被證實是假消息，並非真實婚禮安排。消息傳出後，不少球迷前往大教堂朝聖，最後卻白跑一趟。

  • 報導認為，凡是在C羅職業生涯中與他產生摩擦、關係緊張或曾公開批評他的人，可能都不容易收到婚禮邀請。

  • 名單包括魯尼、梅西、滕哈赫、朗尼克、卡拉格、萊因克爾、弗洛倫齊、卡塞米羅、卡薩諾與布拉特等人。

C羅 梅西 世界盃

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