AI取代工作…工程師遭裁員陷憂鬱 醫：科技焦慮患者漸增多

醫師說，AI引發職場焦慮漸成趨勢，造成病人常出現焦慮、失眠、疲憊、工作效率變差，也可能出現自責、逃避學習新工具，甚至開始懷疑自己的專業能力。（圖/123RF）

近期台灣股市AI概念股火紅，許多人紛紛競相投入股市成為股迷，形成全民瘋AI的現象，AI彷彿成了一種潮流，好像不懂個一二，就會被這波浪潮沖離變成AI邊緣人，甚至有些人則是因為組織導入AI而被迫離開工作崗位，導致許多人產生了職場焦慮，醫師指出，近來因這樣的狀況前來就醫的民眾有增多的趨勢。

台灣振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，門診近日收治一位40多歲的男工程師，走進診間時，神情略顯疲憊，主述原本在公司工作多年，表現穩定，也熟悉部門運作。但近兩年公司開始大量導入AI工具，然而就幾個月前，公司以「組織調整」為由裁減人力，該名病人也在名單之中。失業後的他開始睡不著，腦中不斷浮現，「是不是我已經沒用了？」白天他想投履歷，卻又害怕自己比不上年輕人，也比不上 AI。原本只是失業壓力，逐漸變成憂鬱、焦慮，與深深的自我懷疑。

這樣的案例在診間逐漸增加。黃茂軒指出，AI帶來效率，也帶來新的不安，過去職場焦慮多半來自工時、主管、績效、人際衝突或升遷壓力；如今，員工還多了一層擔心，「工作會不會被取代？」工作經驗還有沒有價值？是不是必須永遠追著新工具跑，才不會被淘汰？種種的心理壓力，造成病人常出現焦慮、失眠、疲憊、工作效率變差，也可能出現自責、逃避學習新工具，甚至開始懷疑自己的專業能力。

AI 為什麼容易引發職場焦慮？黃茂軒說，首先，病人容易出現被取代的焦慮。當AI可以協助撰寫、整理資料、製作簡報、分析數據，許多原本仰賴經驗累積的工作，似乎變得可以被壓縮或自動化。對中生代的員工而言，這種衝擊尤其明顯。他們有家庭經濟責任，也已在同一領域工作多年，一旦職務被重新定義，焦慮的不只是收入，而是整個職涯的劇烈轉變。

其次，技能落差帶來的壓力。許多員工並非抗拒學習，而是不知道該從哪裡開始。AI工具更新快速，今天學會一個，明天又出現新的功能。當企業只要求員工要跟上AI，卻沒有清楚提供訓練、範例與轉型路徑時，員工很容易產生落後與羞愧感。久而久之，學習不再帶來成就感，反而變成另一種壓力來源。

再來，工作量可能不減反增。AI原本被期待減少重複工作，但在一些職場中，效率提升後，員工反而被要求完成更多任務、更快回覆訊息、產出更多內容。當「工具讓你更快」被轉換成「你應該做更多」，AI就不再是協助者，而是加速過勞的推力。

黃茂軒說，面對AI焦慮，員工可以先做的，不是逼自己立刻變成科技專家，而是辨認焦慮的來源。你害怕的是失業？是學不會？是被年輕同事超越？還是擔心過去累積的能力不再被看見？把焦慮拆開，才有機會找到可處理的部分。

接著，可以設定小而具體的學習目標。例如先學會用AI協助摘要資料或產生初步企劃，而不是一開始就要求自己全面掌握所有工具。學習AI的目的，不是把自己變成機器，而是讓自己更能把時間保留給判斷、溝通、創意、品質把關與人際協調。同時，員工也需要建立「數位界線」。避免讓網路及AI的使用佔據所有私人時間，設定明確的使用時間、關閉非必要的通知，藉此維護生活品質。

黃茂軒指出，不是每個擔心AI的人都生病了，但如果焦慮持續存在，或持續失眠、情緒低落、動力或注意力明顯下降，影響工作、人際關係或生活，就不應該只用「想太多」來帶過，應該考慮尋求精神科協助。因為工作壓力、科技焦慮而來精神科求助的人越來越多，這已經是非常普遍的就診原因。

不過，AI時代的職場焦慮不應只被視為員工個人的適應問題，企業同樣有責任。導入AI前，應清楚說明目的：是為了減少重複工作、提升品質，還是將進行職務重整？若是資訊模糊，員工自然會用最壞的想像填補空白。

企業也應提供分層訓練，不同年齡、職務與技術背景的員工，需要不同程度的支持。更重要的是，當AI提升效率後，公司也應重新檢討工作量，而不是把節省下來的時間全部塞進更多任務。

黃茂軒提醒，導入AI的健康職場，不只是有最新工具，也要有清楚溝通、合理工作設計與心理安全感。對個人而言，面對AI不是否定自己，而是重新整理自己的能力；對企業而言，真正的轉型也不只是升級的系統，而是讓人在變動中仍然感到被尊重、被支持，並看得見下一步，才能永續經營。