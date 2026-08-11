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英跨海電纜原穿越「多比之墓」 哈利波特粉絲抗議促成改道

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「哈利波特」的小精靈多比模型。（本報資料照片／記者馬雲攝影）
「哈利波特」的小精靈多比模型。（本報資料照片／記者馬雲攝影）

英國與愛爾蘭斥資4.3億英鎊（約5.8億美元）興建的海底電力互聯工程，原定路線因可能破壞「哈利波特」（Harry Potter）角色「多比」在威爾斯海灘上的紀念墓地，引發粉絲強烈反彈；工程團隊最終決定重新調整電纜路線，避開這處深受影迷喜愛的地方。

這條名為Greenlink的海底電纜全長約125英里（約201公里），連接愛爾蘭東南部韋克斯福德郡與威爾斯西南部的Freshwater West海灘，目的在於共享多餘再生能源、提升能源供應安全，並將兩國之間的電力傳輸能力提高1倍。Freshwater West正是「哈利波特」系列電影中，多比死亡場景的拍攝地。

英國廣播公司（BBC）報導工程計畫後，「哈波」粉絲發現原訂路線可能穿越多比的墓地，隨即引發大量抗議電話。工程管理公司Etchea Energy執行長西蒙・勒德拉姆（Simon Ludlam）透露，團隊一度接到「數百通」電話。

勒德拉姆坦言，起初他完全不明白粉絲為何如此激動，直到同事告訴他：「顯然，我們要直接穿過多比的墓地。」他當時還疑惑地問：「多比是誰？我不知道多比？」即使同事解釋後，他仍表示：「他是虛構書籍裡的虛構角色，整件事都是虛構的，你到底在說什麼？」

直到同事強調「不，這非常、非常嚴重」，勒德拉姆才意識到問題的嚴重性。隨後工程團隊重新規畫路線，完全避開多比紀念墓地。他笑稱：「很多人因此非常高興，現在工程繼續進行，多比也很開心。」

多比的紀念墓地位於威爾斯彭布羅克郡Freshwater West海灘，自2010年電影「哈利波特：死神的聖物1」上映後逐漸形成，影迷會在海灘石頭上寫下留言，悼念這名家養小精靈。當地居民傑克・尼可拉斯（Jack Nicholas）表示，多比墓地吸引來自世界各地的遊客，現場甚至可見來自義大利、澳洲及南非等地的石頭，足見遊客不遠千里前來參訪。

尼可拉斯指出，觀光是彭布羅克郡最重要的產業之一，遊客也會為當地商家帶來收益。根據彭布羅克郡議會資料，當地觀光業每年為地方經濟貢獻約6.04億英鎊（約8.15億美元），超過600萬名遊客更支撐當地23%的就業。

威爾斯旅遊部落客蘇菲・皮爾斯（Sophie Pearce）也形容Freshwater West是一處「神奇、偏遠的海灘」，現場有許多畫上圖案、寫著給多比溫暖留言的石頭。她說：「多比的墓地對哈利波特迷而言，是一個苦樂參半的地方，因為那裡就是他與朋友度過最後英雄時刻的地方。摧毀它將是一件憾事。」

不過，勒德拉姆透露，改線也帶來新的問題，因為新的電纜路線「非常接近」青銅時代遺址。

過去還有不少遊客會留下襪子，向多比致意。不過，由於Freshwater West海灘屬於環境敏感區域，當局因此呼籲遊客不要再留下襪子。

精華 FAQ

  • 因為Greenlink原定路線可能穿越威爾斯Freshwater West的多比紀念墓地，粉絲擔心破壞這個重要朝聖地，遂發起大量抗議電話，迫使工程團隊重新評估並改道。

  • 工程管理公司Etchea Energy在接獲數百通抗議電話後，決定把電纜路線重新規畫，完全避開多比墓地，讓工程繼續推進，同時回應影迷對紀念地保存的要求。

  • Freshwater West的多比墓地吸引來自世界各地遊客，帶動彭布羅克郡觀光收入與就業；當地商家受惠明顯，因此居民也普遍認為這處景點具有經濟與文化價值。

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