我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

鬼月將至 命理師曝民俗住宿禁忌 敲門側身避免撞好兄弟

記者陳宏睿／台中11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
農曆七月將至，命理師楊登嵙分享民俗鬼月在外旅遊、住宿的民俗習慣。（圖／AI生成）
農曆七月將至，命理師楊登嵙分享民俗鬼月在外旅遊、住宿的民俗習慣。（圖／AI生成）

本月13日適逢農曆七月初一，民俗上正式進入「鬼月」。命理師提醒，出遊在外總得入住飯店或民宿，卻暗藏許多禁忌，從敲門、側身進房到睡姿擺放都大有講究，這些習俗多與民間觀念中「提醒好兄弟」有關，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以求出遊平安順遂。

台灣命理師楊登嵙表示，入住房間前應先敲門三下，靜待數秒後再開門，並側身進入、口中說聲「打擾了、對不起」等問候語，除表示尊重，也可避免與房內既有住客或「好兄弟」正面相撞，同時避開飯店誤分配房間的窘境。使用廁所前，建議先開燈、開抽風機並沖一次馬桶水，藉此除去看不見的陰穢之物。

他指出，訂房時應避免選擇乏人問津的邊間房型，此類房型距電梯較遠、入住率低，容易聚陰，體質敏感者尤應避開。夜間睡覺不宜關掉全部燈光，建議保留一盞小燈或廁所燈以增加陽氣，避煞之餘也方便半夜起身如廁；睡前也可拍拍枕頭、床單、棉被，如同敲門般提醒好兄弟。

若單人入住雙人房或雙床房型，楊登嵙建議避免睡靠牆床位，並將未使用之枕頭棉被弄亂或放置行李，避免吸引好兄弟同床；睡覺時雙腳鞋尖也不宜朝向床鋪，最好一正一反或任意擺放，讓好兄弟無法算出人數，也避免遭穿鞋跟隨上身。

此外，楊登嵙提醒，若房內床頭抽屜或桌上擺放之聖經、可蘭經、佛經等宗教讀物呈翻開狀態，切勿隨意闔上，以免削弱鎮宅效果；若房內出現電器異常開關、燈光閃爍、異味或不明雜音等狀況，也可能是好兄弟所為，應盡速反映櫃檯並要求換房，以策安心。

精華 FAQ

  • 進房前應先敲門3下，等幾秒再開門，並側身進入、口中說聲打擾了或對不起，藉此表達尊重，也避免與房內既有住客或好兄弟正面相撞。

  • 睡覺時不宜把燈全關，最好保留一盞小燈或廁所燈，方便半夜如廁，也有增加陽氣、避煞的意味；此外，使用廁所前先開燈、開抽風機並沖一次馬桶。

  • 單人入住雙人房時，最好不要睡靠牆床位，未使用的枕頭棉被也可弄亂或放行李，避免吸引好兄弟同床；鞋尖則不宜朝向床鋪，以免被認為會跟隨上身。

上一則

物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

下一則

英跨海電纜原穿越「多比之墓」 哈利波特粉絲抗議促成改道

延伸閱讀

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉 命理師警告：這些事千萬別做

8月13日迎鬼月...好兄弟放假囉 命理師警告：這些事千萬別做
鬼門開不代表鬼最多 命理師揭真相 農曆七月竟只排第4

鬼門開不代表鬼最多 命理師揭真相 農曆七月竟只排第4
7日立秋4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃

7日立秋4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%