鬼月將至 命理師曝民俗住宿禁忌 敲門側身避免撞好兄弟

農曆七月將至，命理師楊登嵙分享民俗鬼月在外旅遊、住宿的民俗習慣。（圖／AI生成）

本月13日適逢農曆七月初一，民俗上正式進入「鬼月」。命理師提醒，出遊在外總得入住飯店或民宿，卻暗藏許多禁忌，從敲門、側身進房到睡姿擺放都大有講究，這些習俗多與民間觀念中「提醒好兄弟」有關，寧可信其有，不宜鐵齒嘗試，以求出遊平安順遂。

台灣命理師楊登嵙表示，入住房間前應先敲門三下，靜待數秒後再開門，並側身進入、口中說聲「打擾了、對不起」等問候語，除表示尊重，也可避免與房內既有住客或「好兄弟」正面相撞，同時避開飯店誤分配房間的窘境。使用廁所前，建議先開燈、開抽風機並沖一次馬桶水，藉此除去看不見的陰穢之物。

他指出，訂房時應避免選擇乏人問津的邊間房型，此類房型距電梯較遠、入住率低，容易聚陰，體質敏感者尤應避開。夜間睡覺不宜關掉全部燈光，建議保留一盞小燈或廁所燈以增加陽氣，避煞之餘也方便半夜起身如廁；睡前也可拍拍枕頭、床單、棉被，如同敲門般提醒好兄弟。

若單人入住雙人房或雙床房型，楊登嵙建議避免睡靠牆床位，並將未使用之枕頭棉被弄亂或放置行李，避免吸引好兄弟同床；睡覺時雙腳鞋尖也不宜朝向床鋪，最好一正一反或任意擺放，讓好兄弟無法算出人數，也避免遭穿鞋跟隨上身。

此外，楊登嵙提醒，若房內床頭抽屜或桌上擺放之聖經、可蘭經、佛經等宗教讀物呈翻開狀態，切勿隨意闔上，以免削弱鎮宅效果；若房內出現電器異常開關、燈光閃爍、異味或不明雜音等狀況，也可能是好兄弟所為，應盡速反映櫃檯並要求換房，以策安心。