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日本人列到美國旅遊無法忍受的事物 「棉花棒」意外上榜

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不同國家文化不同，日本媒體列舉日本人到美國旅遊時難以忍受的事物中，棉花棒意外上榜...
不同國家文化不同，日本媒體列舉日本人到美國旅遊時難以忍受的事物中，棉花棒意外上榜。棉花棒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alexander Grey）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本遊客認為美國棉花棒棉絮鬆散、品質不佳。
  • 重點二：日本耳朵清潔重視儀式感，還常用挖耳棒。
  • 重點三：日本棉花棒多為黑色且有紋理，便於看清耳垢。

不同國家的傳統和習俗各不相同，旅行時遇到文化衝擊並不罕見，但有些差異讓人措手不及，甚至可能令人反感。對到美國旅遊的日本人來說，最令他們受不了的物品中，棉花棒竟榜上有名，他們認為美國的棉花棒棉花鬆散，品質差且令人失望。

Islands報導，日媒「今日日本」（Japan Today）刊登的一篇文章點出日本遊客在美國最受不了的事物，令人驚訝的是棉花棒的品質竟然榜上有名。文章引述一位日本遊客的經歷，描述美國的棉花棒品質差、令人失望、很劣質，棉花鬆散易散，遠不如日本的棉花棒有效。

美國人對耳垢清潔的重視程度遠不及日本人。在日本，清潔耳朵不只是衛生，也是一種令人感到舒適的儀式，有時甚至是家庭成員之間建立親密關係的方式，例如母親和孩子，因此除了棉花棒，日本人還會用一種傳統工具「挖耳棒」（mimikaki），那通常是竹製或金屬製，外形像一支湯匙，可以將耳屎挖出，而不是像棉花棒常常是把耳屎推更裡面。

很難想像棉花棒也能成為文化議題，但事實就是如此。日本的棉花棒和美國的很不一樣，日本的棉花棒通常是黑色而非白色，這不是為了美觀，就如「今日日本」指出的，這是能兼顧實用性，黑色能讓人看更清楚棉花棒上的耳垢。

Reddit和Quora上的網友說，黑色棉花棒特別療癒，因為讓人看更清楚挖出的耳垢，也有人認為黑色棉花棒的材質更堅固耐用，因此不容易在挖耳時彎曲或斷裂。一名Reddit網友甚至說「你再也回不去白色棉花棒了」。

日本的棉花棒表面有特殊紋理如螺紋或螺旋，這有其背後道理，還有雙頭棉花棒，一頭用於清潔，另一頭用於補妝或塗抹保養品的精細工作；無論是哪一種，只要用過好的產品，就令人很難忘懷。

精華 FAQ

  • 因為他們認為美國棉花棒棉絮鬆散、品質粗糙，使用時容易散開，清潔效果也不如日本產品，讓習慣高品質耳部清潔用品的日本遊客感到失望。

  • 日本人很重視耳朵清潔，視為衛生與舒適的日常儀式，甚至是親子互動的一部分；此外也常使用傳統挖耳棒，而不只是棉花棒。

  • 日本棉花棒多為黑色，便於看清耳垢，表面還常有紋理或螺旋設計，部分甚至是雙頭用途，兼顧清潔與保養；整體設計更強調實用性。

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