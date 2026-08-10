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每天100下啞鈴挑戰 她稱4周肚子變小、手臂變細掀熱議

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網友分享每天早起空腹完成100次動作，持續4周後可讓肚子變小、手臂變細及背部變薄...
網友分享每天早起空腹完成100次動作，持續4周後可讓肚子變小、手臂變細及背部變薄，並表示不吃水煮菜也能靠練啞鈴改善體態。示意圖。（取材自pexels.com@ Hebert Santos ）

AI摘要

文章摘要整理：

一名小紅書網友分享每天100下啞鈴挑戰，聲稱4周可改善體態並引發熱議，但也出現受傷案例，專家提醒應注意姿勢、重量與整體運動飲食搭配。

居家就能訓練！一名小紅書網友「肉肉女孩動起來」日前分享啞鈴訓練影片，宣稱每天早起空腹完成100次動作，持續4周後可讓肚子變小、手臂變細及背部變薄，並表示不吃水煮菜也能靠練啞鈴改善體態。影片曝光後吸引579則留言，不少網友跟著挑戰，也有人練習後出現膝痛或背部拉傷，使動作姿勢、重量及訓練量成為討論焦點。

「肉肉女孩動起來」在影片內示範雙腳大幅張開站立並屈膝下蹲，雙手各持一支啞鈴，再配合起身將手臂向兩側上舉，動作結合下肢蹲起與上肢抬舉。她提醒新手選擇最輕重量，建議從單支1至1.5公斤開始，不必急著完成100次；下降時也要控制啞鈴，並保持肩胛骨下沉、遠離耳朵，避免聳肩借力。

有網友改拿兩瓶500毫升礦泉水挑戰，完成100次不到10分鐘便滿身大汗，直呼動作看似輕鬆，做到80多下後相當吃力。多數留言關心能否瘦手臂、腹部及改善圓肩，也有人詢問是否會讓斜方肌或大腿變粗。「肉肉女孩動起来」表示應收緊核心並以臀部發力，但相關效果仍會受到動作、訓練強度、飲食及個人體質影響，不能僅憑單一影片保證。

部分網友認為，只要循序漸進，肌力訓練有助於養成運動習慣及改善體態；也有人指出，單做20次消耗的熱量有限，若希望減脂，仍應搭配整體活動量與均衡飲食。

不過，留言區也出現背部拉傷、膝蓋劇痛及手臂過度痠痛的案例，有人使用兩支3公斤啞鈴後懷疑重量過重。

影片所稱「空腹100下、4周瘦身」屬個人經驗，並非適用所有人的標準處方。初學者宜從較少次數及較輕重量開始，逐步增加訓練量；建議運動應由低量慢慢提升。若訓練時出現明顯疼痛、暈眩或動作無法控制，應立即停止；原有膝、腰、肩等問題者，則可先諮詢醫療或運動專業人士。

美國疾病管制暨預防中心建議，成人每周除進行至少150分鐘中等強度有氧活動，也應安排至少2天肌力訓練，而非只依賴單一動作。

精華 FAQ

  • 影片宣稱每天早起空腹做100次啞鈴動作，持續4周可讓肚子變小、手臂變細、背部變薄，因此吸引大量留言與跟練，也引發對效果真實性與安全性的討論。

  • 創作者建議新手從最輕重量開始，約單支1至1.5公斤即可，不必急著做滿100次，並要控制下降速度、收緊核心、肩胛下沉，避免聳肩借力與姿勢走樣。

  • 文章指出單一動作無法保證瘦身，減脂仍要靠整體活動量、均衡飲食與足夠有氧；若出現疼痛、暈眩或動作失控應立即停止，膝、腰、肩有問題者先諮詢專業人士。

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