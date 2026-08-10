我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

以為在追巴士？俄2女拖行李箱衝進停機坪攔飛機

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年5月6日，俄羅斯謝列梅捷沃國際機場一名乘客等待搭機。（美聯社）
2026年5月6日，俄羅斯謝列梅捷沃國際機場一名乘客等待搭機。（美聯社）

俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）日前發生離奇一幕，2名女子疑因錯過航班，竟拖著行李闖入機場限制區，在停機坪上狂奔追趕一架正準備離開的俄羅斯航空班機。地勤人員發現後立即叫停作業，2人隨後被帶回航廈，並移交俄羅斯聯邦安全局（FSB）處理。

▲ 影片來源：x平台＠aviationbrk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NDTV引述英國Metro報導，事件發生於7月25日。當時2名女子已錯過原定搭乘的俄羅斯航空班機登機時間，飛機正準備離開登機門。她們沒有返回航廈重新安排旅程，反而疑似設法進入限制進出的飛機停機坪區域。

機場流出影片顯示，2人拖著行李箱在停機坪上快步奔跑，追趕正被拖離登機門的飛機，其中1人還不斷朝飛機揮手，似乎希望引起駕駛員或機組人員注意，讓班機停下來等候。

報導指出，2人事前已通過機場安檢，身處機場管制的「潔淨區」內，之後才進入停機坪。地勤人員發現她們出現在飛機附近後，立即停止相關作業，並將2人護送回航廈，隨後移交FSB。

停機坪屬於高度限制區域，飛機拖行、地面車輛及機場工作人員都會在該區作業。事發時，涉事班機已開始重新定位，2名女子卻進入作業範圍，被認為可能造成嚴重安全風險，因此地勤人員緊急中止作業。

這起事件曝光後迅速在社群平台流傳，不少網友對2人為了追上錯過的班機，竟直接跑進停機坪的舉動感到錯愕。

報導指出，這並非俄羅斯首次發生旅客因錯過班機而試圖阻止飛機起飛的事件。今年5月，另有一名旅客據稱因受困機場廁所而錯過班機，發現飛機即將離開後，也曾跑上停機坪試圖阻止班機起飛，但最終仍未能成功，飛機直接離開。他事後據報被罰款約30英鎊。

精華 FAQ

  • 事件發生在俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場，時間為7月25日。2名女子當時疑因錯過班機，進而做出闖入停機坪追飛機的危險行為。

  • 她們拖著行李箱衝進限制區，在停機坪上奔跑追趕正被拖離登機門的班機。地勤發現後立即停作業，將2人帶回航廈，並移交俄羅斯聯邦安全局處理。

  • 因為停機坪是高度限制區域，飛機拖行、地面車輛與工作人員都在此作業。2人闖入飛機運作範圍，可能造成嚴重安全風險，因此地勤緊急中止相關作業。

俄羅斯

上一則

8月10日星座運勢 牡羊事事如意 巨蟹人緣高漲

下一則

紐約哈德遜河谷這家墨西哥餐廳 主打東海岸海鮮

延伸閱讀

喝杯咖啡回來錯過航班 記者分享慘痛教訓：2種時間點別搞錯

喝杯咖啡回來錯過航班 記者分享慘痛教訓：2種時間點別搞錯
雪梨機場2客機險相撞 機師急煞釀空服員受傷

雪梨機場2客機險相撞 機師急煞釀空服員受傷
中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤

中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤
才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法