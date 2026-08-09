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怕得三高不敢吃肉？ 小心肌肉一起「省掉」 營養師揭肌少症3警訊

記者廖靜清／台北即時報導
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營養師提醒，長期蛋白質攝取不足，反而可能加速肌肉流失。（123RF）
營養師提醒，長期蛋白質攝取不足，反而可能加速肌肉流失。（123RF）

「以前一手提兩袋菜都沒問題，現在爬個樓梯就覺得吃力。」不少中高齡者把走路變慢、提不動重物，當成自然老化，這可能是肌少症找上門的警訊。營養師提醒，肌少症不只是「肌肉變少」，還涉及肌力與身體功能下降，一旦惡化，恐增加跌倒、骨折、失能，甚至住院風險。

亞東醫院營養師周佳慧表示，臨床上不少長輩因擔心膽固醇、血脂或血糖升高，刻意減少肉類攝取，卻忽略蛋白質是維持肌肉的重要原料。如果長期攝取不足，反而可能加速肌肉流失，提高跌倒、骨折及失能風險。

周佳慧分享，一名72歲陳姓婦人退休後生活規律，每天都會上市場買菜，但近一年發現走路速度變慢，上下樓梯容易喘，原本可以輕鬆提回家的購物袋，開始覺得沉重。原以為只是年紀大、體力變差，直到參加社區健康篩檢，接受小腿圍及握力測量，才發現已出現肌少症高風險徵兆。

進一步評估發現，陳姓婦人早餐經常只有饅頭配咖啡，中、晚餐肉類攝取也不足，長期下來蛋白質明顯吃不夠。經過3個月調整飲食、增加優質蛋白質攝取，再搭配規律阻力訓練後，握力及活動能力明顯改善，日常生活也重新找回活力。

周佳慧指出，肌少症並非年紀大就一定會發生，除了自然老化，缺乏運動、蛋白質攝取不足及慢性疾病等，都可能讓肌肉量及肌力逐漸下降。預防肌少症不能只靠「多吃肉」，更重要的是攝取足夠且均衡的優質蛋白質，再搭配規律運動，有效刺激肌肉合成。

周佳慧說，中高齡族群每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重1至1.2公克，若已有肌少症風險或有規律運動習慣，可提高至每公斤1.2至1.5公克。以60公斤成人為例，每天約需60至72公克蛋白質，最好平均分配於三餐，有助提升肌肉合成效率。

蛋白質來源不一定都是紅肉，可優先選擇豆製品、魚類、雞蛋、乳製品及瘦肉等優質食物，再搭配規律阻力訓練。另外，維生素D及鈣質也是維持肌肉與骨骼健康的重要營養素，除了均衡飲食，也可適度日曬，促進體內維生素D生成。

如何知道自己是不是肌少症高風險族群？周佳慧提供「3招」簡易自我檢測。

1.量小腿圍：男性小於34公分、女性小於33公分要特別留意

2.測量握力：男性低於28公斤、女性低於18公斤，可能已有肌力不足

3.手指圍圈測試：以雙手拇指與食指圈住小腿，若可以輕鬆圈住，甚至還留下明顯空隙，也可能代表有肌少症風險。

精華 FAQ

  • 可留意走路速度變慢、上下樓梯吃力、提不動重物，這些都可能代表肌力與身體功能下降，不只是單純老化。若合併小腿圍變小或握力下降，更要提高警覺並及早評估。

  • 因為肉類是蛋白質的重要來源，長期攝取不足會讓肌肉合成原料不夠，增加肌肉流失風險。即使擔心膽固醇、血脂或血糖，也應改選豆製品、魚、蛋、乳品與瘦肉。

  • 中高齡者每日蛋白質建議為每公斤體重1至1.2公克，若有風險或規律運動可提高至1.2至1.5公克，並平均分配三餐；再搭配阻力訓練與適度日曬補充維生素D。

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