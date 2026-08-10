很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

健康蔬果示意圖。（圖／AI生成） 吳銘書

不少人買回蔬菜水果後，可能因忙碌或嫌麻煩，認為不洗也無妨，並直接切開、削皮後食用。但腫瘤科醫師提醒，未清洗的蔬果可能帶有細菌、病毒或其他污染物，增加感染風險，尤其對免疫功能較弱的癌症患者而言，恐引發嚴重後果。

據Parade報導，腫瘤科醫師阿爾哈拉克（Dr. Najeeb Al Hallak）表示，人們常犯的一大錯誤，就是吃蔬果前沒有清洗。食用未清洗的蔬果可能讓人接觸病原體，對正在接受化療、接受幹細胞移植，或罹患血癌等免疫系統較弱的患者而言，感染可能變得更加嚴重，甚至危及生命。

另一名腫瘤科醫師迪拉瓦里（Dr. Asma Dilawari）也指出，新鮮蔬果從種植、運送到送進廚房的過程中，都可能接觸細菌、病毒或其他污染物，因此清洗蔬果是降低感染風險的重要步驟。

醫師建議用清水沖

迪拉瓦里表示，用清水清洗蔬果，就能降低感染風險。阿爾哈拉克則建議，食用、切開或削皮前，都應先將雙手洗乾淨，再用流動冷水沖洗蔬果。

他提醒，即使是已經切開或削皮的蔬果，也仍需要清洗，因為刀具可能將表面的細菌帶入內部。至於清洗方式，醫師不建議使用肥皂、清潔劑或化學洗劑，因為蔬果可能吸收殘留物。熱水也沒有必要，還可能影響蔬果品質，實際上沖洗與搓揉才是去除大部分污染物的方法。

針對不同蔬果的清洗方式

針對較硬的蔬果，例如蘋果、小黃瓜、瓜類或馬鈴薯，阿爾哈拉克建議使用乾淨的蔬果刷輕輕刷洗；葉菜類則應去除受損外葉，充分沖洗後，再用乾淨毛巾擦乾。

對於免疫力特別低下的族群，例如接受高強度治療的癌症患者，迪拉瓦里建議可使用少量白醋清洗，以降低病原體風險；若免疫功能受到嚴重影響，也可以優先選擇能煮熟或削皮的蔬果。

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