權威外科醫接錯器官 他腸道被封「全回流到胃」無法排便險死亡

手術示意圖。（圖/AI生成）

英國大曼徹斯特皇家奧德姆醫院曾發生一起嚴重醫療疏失，執刀外科醫生拉赫曼（Dr. Yasser Adly Abdel Rahman）在一場手術中，意外將病患的腸道以錯誤的方式連接到胃部，導致食物、腸道內容物不斷回流至胃部，病患也發生無法排便的情況，數周後改由另一名醫師主刀才發現異狀。

綜合BBC等媒體報導，該名病患因腫瘤接受緊急腸道切除手術後，拉赫曼為了維持消化道的連續性，決定將小腸與胃部相連，卻意外接錯部位，導致病患的腸道形成一個「閉環（closed loop）」。

手術結束後，病患不僅有腹痛症狀，還出現長達數周的嘔吐、無法排便情況，未料面對家屬的詢問，拉赫曼卻依然堅稱手術沒有問題，認為腸道還需要一點時間才能恢復功能。

不過由於病況持續惡化，院方最終在家屬的要求下，改由同院另一名外科醫師雷特（Dr.Anthony Rate）接手治療，才意外發現腸道封死的情況，緊急手術後才讓病患撿回一命。

同為大腸直腸外科顧問醫師的布洛爾（Anthony Blower）直言，拉赫曼作為一名顧問級的權威外科醫師，犯下了極其怪異的錯誤而不自知，還險些造成病患死亡，對此表達譴責。即便拉赫曼認為自己遭到獵巫式對待，最終仍遭英國醫療執業者審裁服務（Medical Practitioners Tribunal Service）予以除名、停職的懲處。

權威外科醫接錯器官！英男腸道被封 「全回流到胃」無法排便險死

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