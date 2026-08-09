美國機場餐又貴又難吃？19美元酪梨吐司 只有薄抹醬、1培根

田納西州查塔努加機場。（路透）

美國機場餐點價格高昂早已不是新聞，但近日一名旅客在田納西州查塔努加機場（Chattanooga Metropolitan Airport）購買酪梨吐司，卻因「價格與實品落差太大」引發討論。這名旅客表示，自己花了19.64美元（約新台幣590元），原以為會拿到附有酪梨、橄欖油、培根與紅辣椒碎的吐司，沒想到實際送上桌的，只有一片看起來幾乎沒烤過的麵包，上面塗了一層綠色醬料，再放上一條培根，讓她相當傻眼。

更離奇的是，查塔努加機場目前公布的Tailwind餐廳菜單顯示，單片酪梨吐司售價其實為6.99美元，兩片為11.49美元，加培根則多收2美元。就連原文作者Gary Leff也直言，難以理解旅客最後的帳單究竟是如何來到19.64美元。

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餐廳成本最高可達外面的10倍

事件曝光後，也再度引發「為什麼機場餐總是特別貴？」的討論。美國廚師Andrew Gruel指出，他曾經在機場開設餐廳，初期建置成本可能是一般市區餐廳的5至10倍，除了工會人力成本之外，還得負擔各種機場安全規範，以及更困難的招募環境。

首先，所有食材與物資都必須通過機場安全管制，貨運也只能由核准廠商在特定時段運送，因此一般餐廳常見的即時補貨模式，在機場內很難實行。另一方面，機場餐廳的倉儲及廚房空間有限，有些區域甚至無法使用瓦斯設備，只能改用電器重現原本的菜色。

就連廚房裡的刀具都可能必須綁定、清點；員工則需取得機場工作證、接受背景調查，除了聘僱流程耗時，上班時還得面對遠端停車、接駁及安檢等額外成本，無形中增加餐廳的人力負擔。

高租金＋抽成「街邊價加10%」也擋不住

機場餐飲的另一個問題是租金。報導指出，機場除了收取高額租金之外，還經常會按營業額抽成，加上部分機場餐飲從業人員具有工會身分，而當地法規也可能要求機場支付比一般區域更高的最低工資，進一步墊高營運成本。

雖然不少機場會規定，餐廳價格最多只能比市區售價高10%或15%，但去現場一看仍曾出現28美元啤酒、11美元薯條等誇張價格。業者有時還會透過「員工福利費」或其他名目加收附加費，在名義上維持符合價格上限，實際結帳金額卻依然遠高於市區。

像「封閉市場」合約可能一簽20年

除了成本高之外，報導也點出機場餐飲市場競爭不足的問題。機場特許經營合約往往一簽就是10年以上，一旦大型營運商取得經營權，其他餐飲業者就很難進場競爭。

例如，美國巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI）曾選擇一家剛成立不久、由前州長幕僚長領軍的公司取得長達20年的餐飲特許經營合約，而實際營運工作則計畫交由大型機場餐飲商HMSHost負責。報導認為，若機場餐飲經營權是透過欠缺競爭、甚至受到政治因素影響的程序產生，業者自然未必會將「食物品質」擺在首位。

旅客被迫提早到機場 創造更多消費需求

報導進一步指出，機場要求旅客提前數小時抵達、漫長的安檢隊伍，以及愈來愈大的航廈，都增加旅客滯留機場的時間，也創造更多消費需求。有些新航廈甚至設計更長的步行距離，讓旅客經過更多商店與餐飲區，藉此增加特許商店營收。

然而，多數旅客並不是為了吃飯才到機場，而是在等待登機、轉機期間「不得不吃」。對餐廳而言，這群沒有太多選擇的消費者，也形成近乎封閉的市場。報導認為，如果機場能改善安檢效率、縮短從路邊下車到登機門的時間，旅客自然就不必花這麼多時間和金錢，在機場裡購買「昂貴又令人失望的餐點」。

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