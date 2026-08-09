我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

美國機場餐又貴又難吃？19美元酪梨吐司 只有薄抹醬、1培根

TVBS新聞網／記者：黃貞怡
聽新聞
test
0:00 /0:00
田納西州查塔努加機場。（路透）
田納西州查塔努加機場。（路透）

美國機場餐點價格高昂早已不是新聞，但近日一名旅客在田納西州查塔努加機場（Chattanooga Metropolitan Airport）購買酪梨吐司，卻因「價格與實品落差太大」引發討論。這名旅客表示，自己花了19.64美元（約新台幣590元），原以為會拿到附有酪梨、橄欖油、培根與紅辣椒碎的吐司，沒想到實際送上桌的，只有一片看起來幾乎沒烤過的麵包，上面塗了一層綠色醬料，再放上一條培根，讓她相當傻眼。

更離奇的是，查塔努加機場目前公布的Tailwind餐廳菜單顯示，單片酪梨吐司售價其實為6.99美元，兩片為11.49美元，加培根則多收2美元。就連原文作者Gary Leff也直言，難以理解旅客最後的帳單究竟是如何來到19.64美元。

▲ 影片來源：x平台＠clareanneath（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

餐廳成本最高可達外面的10倍

事件曝光後，也再度引發「為什麼機場餐總是特別貴？」的討論。美國廚師Andrew Gruel指出，他曾經在機場開設餐廳，初期建置成本可能是一般市區餐廳的5至10倍，除了工會人力成本之外，還得負擔各種機場安全規範，以及更困難的招募環境。

首先，所有食材與物資都必須通過機場安全管制，貨運也只能由核准廠商在特定時段運送，因此一般餐廳常見的即時補貨模式，在機場內很難實行。另一方面，機場餐廳的倉儲及廚房空間有限，有些區域甚至無法使用瓦斯設備，只能改用電器重現原本的菜色。

就連廚房裡的刀具都可能必須綁定、清點；員工則需取得機場工作證、接受背景調查，除了聘僱流程耗時，上班時還得面對遠端停車、接駁及安檢等額外成本，無形中增加餐廳的人力負擔。

高租金＋抽成「街邊價加10%」也擋不住

機場餐飲的另一個問題是租金。報導指出，機場除了收取高額租金之外，還經常會按營業額抽成，加上部分機場餐飲從業人員具有工會身分，而當地法規也可能要求機場支付比一般區域更高的最低工資，進一步墊高營運成本。

雖然不少機場會規定，餐廳價格最多只能比市區售價高10%或15%，但去現場一看仍曾出現28美元啤酒、11美元薯條等誇張價格。業者有時還會透過「員工福利費」或其他名目加收附加費，在名義上維持符合價格上限，實際結帳金額卻依然遠高於市區。

像「封閉市場」合約可能一簽20年

除了成本高之外，報導也點出機場餐飲市場競爭不足的問題。機場特許經營合約往往一簽就是10年以上，一旦大型營運商取得經營權，其他餐飲業者就很難進場競爭。

例如，美國巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI）曾選擇一家剛成立不久、由前州長幕僚長領軍的公司取得長達20年的餐飲特許經營合約，而實際營運工作則計畫交由大型機場餐飲商HMSHost負責。報導認為，若機場餐飲經營權是透過欠缺競爭、甚至受到政治因素影響的程序產生，業者自然未必會將「食物品質」擺在首位。

旅客被迫提早到機場 創造更多消費需求

報導進一步指出，機場要求旅客提前數小時抵達、漫長的安檢隊伍，以及愈來愈大的航廈，都增加旅客滯留機場的時間，也創造更多消費需求。有些新航廈甚至設計更長的步行距離，讓旅客經過更多商店與餐飲區，藉此增加特許商店營收。

然而，多數旅客並不是為了吃飯才到機場，而是在等待登機、轉機期間「不得不吃」。對餐廳而言，這群沒有太多選擇的消費者，也形成近乎封閉的市場。報導認為，如果機場能改善安檢效率、縮短從路邊下車到登機門的時間，旅客自然就不必花這麼多時間和金錢，在機場裡購買「昂貴又令人失望的餐點」。

美國機場餐為何貴又難吃？酪梨吐司要近600元！薄抹醬配一培根

TVBS新聞網

上一則

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

下一則

工作不快樂是選錯？黃仁勳坦言沒每天愛工作「這件事」更重要

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25
一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

2026-08-02 23:00

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票