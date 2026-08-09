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工作不快樂是選錯？黃仁勳坦言沒每天愛工作「這件事」更重要

TVBS新聞網／編譯：楊日欣
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Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

許多人可能認為，理想的工作應該帶來持續的幸福、快樂，不過Nvidia輝達(另稱英偉達)共同創辦人暨執行長黃仁勳卻有不同看法。他表示，有意義的工作有時可能充滿挑戰、令人沮喪，甚至感到不愉快，但這不代表它不是一份好工作，並強調「熱情」不應與每天感到快樂畫上等號，反而是經歷奮鬥與困難後，才能讓最終的成就更有意義。

有意義的工作不一定快樂

The Economic Times報導，在Startup Archive分享的一段影片中，黃仁勳談到自己的「每日幸福習慣」。他表示，人們談論職涯時，經常將熱情與快樂聯繫在一起，這種想法本身沒有錯，但成就偉業從來都不是容易的事，當人們迎接艱鉅挑戰時，也不能期待享受過程中的每一刻。

坦言並非每天愛工作

黃仁勳也以自身經驗為例，坦言自己並非每天都熱愛工作，也不會每天都感到快樂。他表示：「我並非熱愛我工作的每一天。你必須經歷苦難和掙扎，才能懂得珍惜你所取得的成就。」

不過，他也區分了對工作某些部分感到厭惡，與工作背後更大目標的差別。黃仁勳表示，自己「每時每刻都熱愛這家公司」，因此工作中的壓力與挫折，不代表選錯了職業。

報導也分析了黃仁勳這句金句背後的涵義：幸福與安逸並非同一件事。最好的工作未必能持續帶來快樂，有意義的工作往往也伴隨著壓力、挫折及高強度的挑戰。他並非鼓勵人們刻意在工作中追求痛苦，而是認為，如果從事的是具有抱負的工作，困難往往是不可避免的一部分。一份事業可以充滿成就感，不必每天都讓人感到愉快。

黃仁勳也不認同「真正偉大的事物都是輕而易舉」的觀點。他認為，當人們克服不確定性、失敗與重重困難後，最終成果往往會具有更大的情感價值，因為努力本身也成為成就的一部分。這樣的觀點對追求遠大事業、創業或從事創意專案的人尤其重要，因為在初期階段，往往需要投入大量時間、經歷反覆失敗，甚至長時間看不到明顯進展。

報導最後指出，黃仁勳的理念的哲學鼓勵人們區分「暫時的困境」與「根本性的缺乏目標」，不要把困難的日子，當作什麼事情出了問題。

工作不快樂是選錯？黃仁勳坦言「沒每天愛工作」：經歷挫折更重要

TVBS新聞網

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