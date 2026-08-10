Costco人氣美食暌違近10年重新上架 粉絲驚喜：最愛回歸了

倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

Costco一款曾於2016年至2017年間從熟食區消失的「希臘烤雞義大利麵沙拉」（Greek Pasta Salad With Rotisserie Chicken and Dressing），在睽違近10年後，重新回到貨架。這款冷藏義大利麵沙拉曾是夏季熟食區的季節限定商品，如今再度販售，吸引不少老顧客注意。

美食網站Allrecipes報導，Costco過去曾推出多款即食義大利麵沙拉，包括義式青醬義大利麵沙拉，以及加入黑橄欖和莫札瑞拉起司球的義大利麵沙拉，但對許多Costco顧客而言，這些地中海風味的義大利麵沙拉，仍無法取代最受懷念的「希臘烤雞義大利麵沙拉」。

「希臘烤雞義大利麵沙拉」以筆管麵為基底，搭配朝鮮薊心、菲達起司、卡拉馬塔橄欖、番茄、紅洋蔥及烤雞，並附上沙拉醬。該款商品在2016年或2017年後消失，直到近日才重新出現在熟食區。

Instagram創作者@costcohotfinds是率先發現這款商品回歸的人。他在影片中分享自己手拿料理的片段，並稱自己在商品消失後，就一直在尋找它。他還指出，「這本身就可以是一整餐」，並稱讚其中搭配的希臘沙拉醬。

消息曝光後，許多粉絲也在留言區表達驚喜，有人直呼這是自己的最愛，也有人回憶過去非常喜歡這款料理。有網友說，這是自己最喜歡的義大利麵沙拉，每次到Costco都還會尋找；另一名網友則形容看到商品重新出現時非常驚訝。

過去近10年間，喜愛這款希臘義大利麵沙拉的顧客也曾在網路上表達懷念，甚至分享自製仿製食譜，希望重現原本的味道。目前「希臘烤雞義大利麵沙拉」已重新在Costco販售，每磅售價4.99美元。

▲ 影片來源：instagram平台＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

暌違近10年回歸！美Costco人氣美食再度上架 粉絲驚喜

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