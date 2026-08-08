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還有什麼工作不會被AI取代？李開復點名「這幾類」職業

記者陳湘瑾／即時報導
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知名人工智慧專家李開復表示，面對AI能力正快速演進，一般人的職涯應避開高度依賴既...
知名人工智慧專家李開復表示，面對AI能力正快速演進，一般人的職涯應避開高度依賴既有資料的工作，轉向開放式、需臨場應變的領域，並培養溝通、情緒智商及團隊合作等軟實力。（路透）

知名人工智慧專家李開復表示，AI能力正快速演進，不僅具備大學生程度的程式設計能力，更開始展現科學創新能力，未來甚至可望參與發明。他建議，一般人的職涯應避開高度依賴既有資料的工作，轉向開放式、需臨場應變的領域，並培養溝通、情緒智商及團隊合作等軟實力。

澎湃新聞報導，李開復7日出席北京大學國家發展研究院舉行的其著作「AI未來已來」新書交流會時表示，AI能力正經歷快速演進，從最初能夠回答問題，到具備大學生水平的程式設計能力，再到如今開始展現科學創新能力，正在一步步突破傳統認知，目前也已經能夠看到「AI可以發明」這一趨勢的初步體現。

在他看來，AI具備強大的程式設計能力，不僅是執行任務，更代表著分析問題、拆解任務、不斷試錯和驗證假設的思維過程。因此，當AI能夠比人類更有效率地完成程式設計，也意味著其已經具備進行科學研究、作出科學發現所需的核心能力。

未來人類還能做什麼？李開復指出，人還是有很多路可以走，AI尚未具備同理心、審美品味、前瞻思維等能力，這正是人類所具備的優勢。人類也可以做出數據不能預測的事情，比如iPhone、可回收的火箭、ChatGPT等，這些都不可能是基於AI模型去做的事情，因為沒有數據基礎能提出這些是可以嘗試的事情。

至於一般人在AI時代應該如何做職涯選擇？李開復建議，選擇「沒有數據」的領域，因為「任何有數據的地方，人類都打不過AI」；其次是選擇「開放的領域」，他以水電工為例，每家水管出的問題不一樣，不可能讓機器人來修。目前機器人技術尚未成熟，未來五年到十年，開放式的藍領工作相對更難被AI替代。

但李開復強調，未來最重要的就業選擇，可能在於「與人際關係強烈連結」的領域，各種人與人之間建立信任、關懷、感情的工作，AI是不能取代的，像是護理師、教師、導遊、業務等職業，這些目前都還是人們會覺得應該面對面做的事情。其他如情商、溝通能力、團隊合作等軟技能，也都是AI時代人類需要培養、具備的。

精華 FAQ

  • 他表示AI已從回答問題進化到具大學生程度的程式設計能力，近期更開始展現科學創新能力，甚至出現可參與發明的趨勢，顯示AI正持續突破傳統想像。

  • 李開復建議避開高度依賴既有數據、可被模型大量訓練的工作，因為這類任務AI通常更有效率；相對來說，開放式、需臨場應變的工作更有保留空間。

  • 他認為與人際關係緊密連結、需要信任與關懷的工作較難被取代，例如護理師、教師、導遊、業務等；此外，情商、溝通與團隊合作等軟實力也很重要。

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