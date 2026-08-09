炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
文章指出，炒蛋不宜多加牛奶，否則可能稀釋風味並讓口感變韌，名廚波登與貝潘都傾向不加液體，並提供提前調味、充分打散與小火慢炒3招。
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文章指出，炒蛋不宜多加牛奶，否則可能稀釋風味並讓口感變韌，名廚波登與貝潘都傾向不加液體，並提供提前調味、充分打散與小火慢炒3招。
炒蛋是製作快速且簡單的菜餚之一，但也是很容易做壞的料理，沒什麼能比一盤像橡膠一樣的炒蛋更讓人失望了。很多人會在炒蛋時加牛奶，但其實名廚不建議這麼做，因為液體不但會讓蛋變得又硬又韌，味道還會被沖淡，如果要加，絕對不要超過一茶匙。
Simply Recipes報導，撰稿資歷超過15年的美食和烹飪自由作家蘭道夫（Laurel Randolph）說，她一直以來都會在炒蛋時加牛奶，但她最近看到已故名廚波登（Anthony Bourdain）過去的一段採訪，讓她重新思考加牛奶這件事。
蘭道夫說，波登曾在節目中做過一次他的培根和酸奶油炒蛋食譜，儘管這個食譜中有很多花俏的配料，但波登並未加牛奶，而是最後才拌入酸奶油。
蘭道夫說，原來波登做炒蛋時不會加任何液體，不加牛奶、鮮奶油、水，都不加，只加固態的奶油（butter），他說額外的液體會稀釋蛋的味道。
波登並非唯一一位炒蛋時不加牛奶的廚師，傳奇名廚貝潘（Jacques Pépin）也是如此，他會在打蛋前加鹽和胡椒，然後在煎蛋的過程中持續攪拌，奶油或鮮奶油則在最後加入，這有助於雞蛋在完全熟透後停止烹煮。
以嚴謹食譜測試著稱的烹飪雜誌Cook’s Illustrated指出，炒蛋時加液體可以讓蛋更軟嫩，但家庭中的烹飪者常加太多了，他們建議一顆蛋加1至2茶匙就好，加太多會讓蛋變硬或像橡膠一樣，也會像波登說的一樣味道被沖淡。蘭道夫說，因此她現在做炒蛋時，只會簡單的加鹽和胡椒，如果要加液體，只會加一點點，一顆蛋絕對不超過一茶匙。
蘭道夫還分享做出最佳炒蛋的三個秘訣。
1. 提前加鹽。別等到蛋下鍋了才加鹽，打蛋前就先調味，可以讓炒蛋的口感更好
2. 充分攪拌雞蛋，這有助於打入空氣，讓蛋更蓬鬆、充滿空氣感
3. 若廚藝不精就用小火慢炒，才能做出口感滑順、不會過熟的炒蛋
因為額外液體可能稀釋蛋香，讓炒蛋變得更硬、更韌，甚至帶有橡膠感。若真的要加，建議每顆蛋不要超過1茶匙，避免影響口感。 文章提到已故名廚波登與法國名廚貝潘都不主張在炒蛋時加入牛奶、水或鮮奶油，偏向只用奶油與最後拌入乳製品來調整質地。 她建議先在打蛋前加鹽和胡椒、把雞蛋充分攪拌打入空氣，並在廚藝不熟練時用小火慢炒，才能做出滑嫩、不易過熟的炒蛋。
精華 FAQ
因為額外液體可能稀釋蛋香，讓炒蛋變得更硬、更韌，甚至帶有橡膠感。若真的要加，建議每顆蛋不要超過1茶匙，避免影響口感。
文章提到已故名廚波登與法國名廚貝潘都不主張在炒蛋時加入牛奶、水或鮮奶油，偏向只用奶油與最後拌入乳製品來調整質地。
她建議先在打蛋前加鹽和胡椒、把雞蛋充分攪拌打入空氣，並在廚藝不熟練時用小火慢炒，才能做出滑嫩、不易過熟的炒蛋。
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