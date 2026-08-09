炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，炒蛋不宜多加牛奶，否則可能稀釋風味並讓口感變韌，名廚波登與貝潘都傾向不加液體，並提供提前調味、充分打散與小火慢炒3招。

炒蛋是製作快速且簡單的菜餚之一，但也是很容易做壞的料理，沒什麼能比一盤像橡膠一樣的炒蛋更讓人失望了。很多人會在炒蛋時加牛奶 ，但其實名廚不建議這麼做，因為液體不但會讓蛋變得又硬又韌，味道還會被沖淡，如果要加，絕對不要超過一茶匙。

Simply Recipes報導，撰稿資歷超過15年的美食和烹飪自由作家蘭道夫（Laurel Randolph）說，她一直以來都會在炒蛋時加牛奶，但她最近看到已故名廚波登（Anthony Bourdain）過去的一段採訪，讓她重新思考加牛奶這件事。

蘭道夫說，波登曾在節目中做過一次他的培根和酸奶油炒蛋食譜，儘管這個食譜中有很多花俏的配料，但波登並未加牛奶，而是最後才拌入酸奶油。

蘭道夫說，原來波登做炒蛋時不會加任何液體，不加牛奶、鮮奶油、水，都不加，只加固態的奶油（butter），他說額外的液體會稀釋蛋的味道。

波登並非唯一一位炒蛋時不加牛奶的廚師，傳奇名廚貝潘（Jacques Pépin）也是如此，他會在打蛋前加鹽和胡椒，然後在煎蛋的過程中持續攪拌，奶油或鮮奶油則在最後加入，這有助於雞蛋 在完全熟透後停止烹煮。

以嚴謹食譜測試著稱的烹飪雜誌Cook’s Illustrated指出，炒蛋時加液體可以讓蛋更軟嫩，但家庭中的烹飪者常加太多了，他們建議一顆蛋加1至2茶匙就好，加太多會讓蛋變硬或像橡膠一樣，也會像波登說的一樣味道被沖淡。蘭道夫說，因此她現在做炒蛋時，只會簡單的加鹽和胡椒，如果要加液體，只會加一點點，一顆蛋絕對不超過一茶匙。

蘭道夫還分享做出最佳炒蛋的三個秘訣。

1. 提前加鹽。別等到蛋下鍋了才加鹽，打蛋前就先調味，可以讓炒蛋的口感更好

2. 充分攪拌雞蛋，這有助於打入空氣，讓蛋更蓬鬆、充滿空氣感

3. 若廚藝不精就用小火慢炒，才能做出口感滑順、不會過熟的炒蛋