我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道...
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，炒蛋不宜多加牛奶，否則可能稀釋風味並讓口感變韌，名廚波登與貝潘都傾向不加液體，並提供提前調味、充分打散與小火慢炒3招。

炒蛋是製作快速且簡單的菜餚之一，但也是很容易做壞的料理，沒什麼能比一盤像橡膠一樣的炒蛋更讓人失望了。很多人會在炒蛋時加牛奶，但其實名廚不建議這麼做，因為液體不但會讓蛋變得又硬又韌，味道還會被沖淡，如果要加，絕對不要超過一茶匙。

Simply Recipes報導，撰稿資歷超過15年的美食和烹飪自由作家蘭道夫（Laurel Randolph）說，她一直以來都會在炒蛋時加牛奶，但她最近看到已故名廚波登（Anthony Bourdain）過去的一段採訪，讓她重新思考加牛奶這件事。

蘭道夫說，波登曾在節目中做過一次他的培根和酸奶油炒蛋食譜，儘管這個食譜中有很多花俏的配料，但波登並未加牛奶，而是最後才拌入酸奶油。

蘭道夫說，原來波登做炒蛋時不會加任何液體，不加牛奶、鮮奶油、水，都不加，只加固態的奶油（butter），他說額外的液體會稀釋蛋的味道。

波登並非唯一一位炒蛋時不加牛奶的廚師，傳奇名廚貝潘（Jacques Pépin）也是如此，他會在打蛋前加鹽和胡椒，然後在煎蛋的過程中持續攪拌，奶油或鮮奶油則在最後加入，這有助於雞蛋在完全熟透後停止烹煮。

以嚴謹食譜測試著稱的烹飪雜誌Cook’s Illustrated指出，炒蛋時加液體可以讓蛋更軟嫩，但家庭中的烹飪者常加太多了，他們建議一顆蛋加1至2茶匙就好，加太多會讓蛋變硬或像橡膠一樣，也會像波登說的一樣味道被沖淡。蘭道夫說，因此她現在做炒蛋時，只會簡單的加鹽和胡椒，如果要加液體，只會加一點點，一顆蛋絕對不超過一茶匙。

蘭道夫還分享做出最佳炒蛋的三個秘訣。

1. 提前加鹽。別等到蛋下鍋了才加鹽，打蛋前就先調味，可以讓炒蛋的口感更好

2. 充分攪拌雞蛋，這有助於打入空氣，讓蛋更蓬鬆、充滿空氣感

3. 若廚藝不精就用小火慢炒，才能做出口感滑順、不會過熟的炒蛋

精華 FAQ

  • 因為額外液體可能稀釋蛋香，讓炒蛋變得更硬、更韌，甚至帶有橡膠感。若真的要加，建議每顆蛋不要超過1茶匙，避免影響口感。

  • 文章提到已故名廚波登與法國名廚貝潘都不主張在炒蛋時加入牛奶、水或鮮奶油，偏向只用奶油與最後拌入乳製品來調整質地。

  • 她建議先在打蛋前加鹽和胡椒、把雞蛋充分攪拌打入空氣，並在廚藝不熟練時用小火慢炒，才能做出滑嫩、不易過熟的炒蛋。

雞蛋 牛奶

上一則

工作不快樂是選錯？黃仁勳坦言沒每天愛工作「這件事」更重要

下一則

權威外科醫接錯器官 他腸道被封「全回流到胃」無法排便險死亡

延伸閱讀

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25
一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

2026-08-02 23:00

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票