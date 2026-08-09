美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國華人餐飲店業者觀察到客人消費轉趨保守，外食與外送都明顯縮水，但也有網友認為這只是不同族群與地區出現的K型分化現象。

美國經濟是否正在降溫，引發網友熱議。一名在美國經營餐飲店的華人 網友「野心」近日發文表示，雖然無法提出專業經濟數據，但從第一線經營狀況觀察，顧客消費明顯比以往謹慎，店內營業額也在日積月累下逐漸減少。貼文吸引逾200則留言，不少餐飲業者及消費者分享相似感受，也有人認為不同產業、地區與資產狀況呈現明顯差異，不能僅憑個別店家判斷整體經濟。

小紅書 網友「野心」表示，顧客並非完全不再上門，而是開始改變消費方式。過去附近上班族中午經常外出用餐，如今更多人選擇自備食物；家庭顧客周末點菜數量減少，用餐後也很快離開；原本隨手下單的外送消費者，現在則會等待平台推出優惠。這些變化單獨看來不算明顯，長期累積後卻直接反映在營業額上。

令他受更深的是，一些經營多年的老店已開始縮短營業時間，甚至有業者準備轉讓店面。大家口頭上都說「再撐一撐」，但對於能維持多久並沒有答案。他因此詢問其他網友，從何時開始察覺顧客消費變得保守，希望藉由不同地區及行業的實際經驗，了解這是否為更普遍的現象。

不少留言認為，物價、保險、餐飲價格及小費 同步上漲，但部分人的薪資成長未能跟上，使一般家庭減少非必要支出。有人表示，以前每周至少外食三次，如今因餐費及小費負擔改為自己做飯；也有家長透露，即使只是普通餐廳，一家人用餐也可能花費200多美元。另有店家觀察到，顧客到了月底會明顯縮減消費，反映家庭預算更加吃緊。

不過，也有網友提出不同觀察，稱灣區消費仍然活絡，好市多 (Costco)與電影院依舊人潮眾多，部分科技業、股票投資者及高收入族群的財務表現也未必轉差。有人將現況形容為「K型分化」，即資產與收入較高者持續消費，財務壓力較大者則連日用品都精打細算。

多數討論認為，餐飲業者的體感確實反映部分消費者正在勒緊荷包，但個別經驗仍不能直接代表整體美國經濟走勢，背後也可能同時受到物價、收入、產業差異及消費習慣改變等因素影響。