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不談戀愛簡直要命 3星座無法忍受單身

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有三個星座總是戀愛不間斷，看似情場浪子，其實比想像中更專情。示意圖，非新聞當事者...
有三個星座總是戀愛不間斷，看似情場浪子，其實比想像中更專情。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Chermiti Mohamed）

對戀愛腦來講，「眾裡尋他千百度」似乎是永尋真愛的輪迴宿命。有些人身邊總是不缺戀人，幾乎沒有空窗期，讓人誤以為是四處留情的戀愛高手。但其實，他們並非見一個愛一個，而是天生害怕孤單，習慣在感情中尋找安全感。一旦投入戀愛，就會全心全意付出，用自己的方式珍惜另一半。日本媒體「占TV」解析，有三個星座總是戀愛不間斷，看似情場浪子，其實比想像中更專情。

巨蟹座：喜歡照顧另一半

充滿母性特質的巨蟹座，在戀愛中也常會建立像親子般的相處模式。他們嘴上常說著：「他沒有我真的不行。」但其實是心甘情願、樂在其中地照顧對方。巨蟹座身邊總是不乏需要被照顧的戀人，他們能像父母一樣，包容對方的缺點與不足，給予無條件的愛。因此，一旦身邊少了需要自己照顧的另一半，就容易覺得失去發揮的空間，整個人也會變得沒精神。

獅子座：希望備受寵愛

對把人生當成一場精彩戲劇的獅子座來說，戀愛是不可或缺的存在。愛情能為生活注入活力，也讓自己更加耀眼，因此他們總希望身邊有個戀人。不過，獅子座並非來者不拒，他們欣賞的是外人看了都會羨慕、足以讓自己感到驕傲的對象。此外，獅子座非常享受被呵護、被重視的感覺，如果沒有一位願意疼愛自己、把自己放在心上的伴侶，往往會感到難以忍受。

雙魚座：無法忍受孤單

雙魚座是十二星座中最害怕寂寞的一群，只要身邊沒有戀人，就容易感到焦慮不安。陷入愛情時的雙魚座，彷彿活在夢幻世界，不僅神采飛揚，也會全心全意投入感情，甚至沉浸到忽略周遭的一切。然而，雙魚座也容易受氣氛影響，加上個性有些善變，因此感情來得快、去得也快。即使剛結束一段戀情，因為無法承受孤獨，很快又會投入下一段感情，尋找新的戀愛對象。

精華 FAQ

  • 文章點名 3 個星座最難接受空窗期，分別是巨蟹座、獅子座與雙魚座。他們看似戀愛不斷，其實多半是因為害怕孤單，或需要在感情裡找到安全感與被重視的感受。

  • 巨蟹座在感情中常扮演照顧者角色，喜歡像家人一樣包容並照料對方。當身邊少了需要自己付出的人，他們會覺得失去發揮空間，也容易因為缺少情感連結而變得沒精神。

  • 雙魚座非常害怕寂寞，只要沒有戀人就容易焦慮不安。即使剛結束一段感情，也常因無法承受孤獨而很快尋找下一段關係，藉由新對象重新填補情感空缺。

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