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買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

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買冷凍蝦時建議不要買被厚厚冰霜覆蓋或凍成一大團的蝦子，因為那代表蝦子的存放方式不...
買冷凍蝦時建議不要買被厚厚冰霜覆蓋或凍成一大團的蝦子，因為那代表蝦子的存放方式不當。冷凍蝦示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Deane Bayas ）

AI摘要

文章摘要整理：

挑選冷凍蝦時，若看到厚重霜層、大塊冰晶或結成一團，通常表示保存不佳，雖未必危害安全，卻會讓蝦肉失去水分而變乾柴。應優先選擇IQF或Flash Frozen產品。

蝦子美味又營養，冷凍蝦子是很多人家中冰箱裡的常備食品，但冷凍蝦並非全部都新鮮，也可能有不值得花錢買回家的時候。Simply Recipes報導，曾任教烹飪課程、在餐飲業有多年經驗的自由撰稿人奧斯本（Kris Osborne）說，若看到冷凍蝦被一層厚厚的霜覆蓋變成一大團冰凍蝦，這表示蝦子的儲存方式不當，那一份產品最好別買回家。

奧斯本說，不是所有冰晶都是問題，但它們能反映蝦子是如何被處理和存放的，了解購買時需要注意的事項，能避免把令人失望的蝦子放到購物車中。

奧斯本說，一層薄薄的霜非常正常，但如果看到很厚的凍霜、大塊冰晶，或蝦子全部被凍成一大團，那就別放進購物車，因為那些都顯示蝦子的儲存方式不當，可能經歷了溫度波動或暴露在空氣中，導致水分流失。

雖然那些狀況不會造成食安問題，但會影響蝦子的品質，水分流失會讓蝦肉乾柴、又硬又老或軟爛，而不是蝦肉緊實、口味鮮甜。

想買到品質良好的冷凍蝦，可尋找包裝上貼有「急速冷凍」（Flash Frozen）或「IQF」標籤的蝦子，那標籤代表「個別急速冷凍」（Individually Quick Frozen），貼有這些標籤包裝裡的蝦子應該是散裝，搖晃時蝦肉會個別移動，包裝本身也應緊實密封，沒有破裂、穿孔或破損的邊角。

代表蝦子沒有被妥善存放的霜層和有益的冰霜是不同的，有些生產商會刻意在每隻蝦上覆蓋一層非常薄且光滑的冰層，以防止凍傷，購買時要認明輕薄透明的冰霜，而非厚厚的白色霜塊或任何使包裝袋渾濁的東西。

如果常常在海鮮區購買海鮮，要注意大多數標榜「新鮮」的蝦子其實都冷凍過，只是為了展示而解凍，如果不是購買當天或隔天就要煮，建議還是買冷凍蝦，要煮之前再解凍。

根據食品藥物管理局，蝦子應該聞起來是乾淨清爽的味道，幾乎沒有異味，絕不能有刺鼻或有類似氨氣的味道，蝦肉清澈呈珍珠色，沒有任何變色或褪色。買冷凍蝦時，建議從超市冷凍櫃最下面或最後面拿，那邊的溫度最穩定，蝦子在結帳前應維持低溫。

精華 FAQ

  • 若蝦子表面覆蓋厚厚霜層、出現大塊冰晶，或整包蝦結成一大團，通常表示冷凍與保存條件不佳，可能經歷溫度波動或暴露在空氣中，購買後品質容易受影響。

  • 厚霜與冰晶通常意味蝦子失去水分，冷凍過程中可能反覆受熱再冷卻，造成蝦肉脫水。雖不一定有食安風險，但口感會變得乾硬、軟爛或失去鮮甜與緊實度。

  • 可優先選擇標有Flash Frozen或IQF的產品，代表個別急速冷凍、蝦子較不易黏成團。包裝也應完整密封，沒有破裂、穿孔或邊角損壞，且霜層應是薄而透明。

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