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旅行衣物「裝袋抽真空」最省空間？小心反帶來四個麻煩

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將旅行的衣物放密封袋後抽真空再放行李箱看似方便，其實會引發更多問題。使用真空密封...
將旅行的衣物放密封袋後抽真空再放行李箱看似方便，其實會引發更多問題。使用真空密封袋示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Timur Weber）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：真空抽袋雖省空間，卻容易讓衣物皺巴巴難整理。
  • 重點二：行李可塞更多不等於更輕，反而更容易超重被收費。
  • 重點三：真空袋取放不便且耗塑膠，替代法是捲衣與收納袋。

真空密封打包法風靡社群平台，無數旅行動態都在推崇這個方法有多好用，但這方法看似可以讓人行李箱多出空間，實則會產生很多問題，例如衣物容易皺巴巴，行李也可能因此超重，旅行途中拿取衣物也不方便，因此建議最好避免。

Islands報導，真空密封打包法的原理聽起來很天才，也就是用真空泵或手動抽真空泵將裝有衣物袋子中的空氣抽出，藉此將袋子體積壓縮，行李箱就能有更多空間，這方法看似方便，但其實會產生更多問題。

首先是皺皺的衣服。衣服被緊緊壓縮，沒有空氣流通，因此大多數衣服拿出來時像皺巴巴的餐巾紙，讓人只有兩種選擇，一種是每天早上浪費寶貴的時間燙衣服，另一種是整個假期都是「我穿著這件衣服睡覺」的模樣，後者或許適合公路旅行，但絕不適合拍度假照片、商務出差或參加婚禮。中等到高檔飯店幾乎都會提供熨斗和燙衣板，但平價飯店和汽車旅館可能就沒有提供。

此外，真空密封袋可以讓人裝更多行李，但無法減輕重量，而且既然能裝得下更多行李，就表示更容易超重。大多數主要的美國航空公司對超重的托運行李收取1百至2百元的費用，而經濟艙的單件托運行李限重只有50磅。

不過也有例外，輕便但體積大的外套如派克大衣（parkas）、滑雪衣和羽絨外套，這些衣物通常不重但占用大量體積，因此在此情況下真空袋可以幫忙釋放更多空間。

另一個缺點是取用衣物很麻煩，例如候機時候機室很冷，需要拿一件毛衣出來穿，或是不小心打翻飲料，要立刻換一件衣服時就必須打開真空密封袋，但這麼做就必須重新密封，要返家前的打包也是一樣，但飯店房間很少提供吸塵器，手動抽真空泵又不方便攜帶，除非帶了全套裝備，否則只能面對回不去原樣、塞得滿滿的塑膠袋，為這趟旅程平添不必要的壓力。

最後是最容易被忽略的環境成本。很多真空密封袋是用加厚塑膠製成，並非很耐用，常會變形、破裂或失去密封性，特別是在機腹貨艙內承受壓力變化時，這代表旅客最終不得不丟棄這些袋子並買新的，製造更多塑膠垃圾，鑒於大多數塑膠垃圾都沒被回收，這些袋子大多數最終都被填埋或流入海洋。

那麼，有任何替代方案嗎？可以將衣服捲起來而不是摺疊，或是將衣物整理到收納袋（packing cubes），這是被空服員推薦能將空間利用到最大的頂級打包技巧。如果用了這些方法還是很難將所有衣物打包進行李箱，可能就該想想是不是該簡化自己的度假服裝了。

精華 FAQ

  • 因為它雖能壓縮體積、騰出行李箱空間，卻常讓衣物嚴重起皺，也不會減輕重量，還會增加超重風險，整體便利性未必真的更高。

  • 一旦要臨時取衣、換衣或返程重新打包，就必須再次抽真空；若沒有吸塵器或抽氣泵，操作很麻煩，且平價住宿通常也不易提供設備。

  • 可把衣服捲起來而不是摺疊，或使用收納袋來分類整理，這些方法能更有效利用行李空間，也較方便取物，適合一般旅行打包。

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