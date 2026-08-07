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每小時替他存大學基金 溫蒂2經理投資員工成耶魯新生

編譯周芳苑／即時報導
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溫蒂速食餐廳店員德索薩半工半讀，不放棄學業，在兩位門市經理的協助下，終於獲得耶魯...
溫蒂速食餐廳店員德索薩半工半讀，不放棄學業，在兩位門市經理的協助下，終於獲得耶魯大學錄取。(取自Thalles De Souza領英網頁)

麻州一家連鎖速食餐廳溫蒂(Wendy's)打工的年輕店員德索薩(Thalles De Souza)遇到兩位貴人；兩位門市經理慧眼識英雄，為他儲蓄大學基金。他也全力以赴，今年夏天自社區學院畢業後，不負眾望被耶魯大學(Yale University)錄取，秋季將正式入學，他希望將來成為一名律師。

德索薩在7日播出的電視節目「早安美國」(Good Morning America)中接受採訪，他說這番經歷徹底改變他對生活以及自身潛能的看法，「因為有人相信我」。

德索薩高中時為維持生計而在溫蒂速食店打工，他當時盤算先暫時在漢堡店打工，之後可以做建築方面的工作、存錢，最終上大學。

德索薩打工的溫蒂門市經理埃爾-塞拉維(Usama El-Sehrawey)和斯邁利(Terry Smily)向他提出一個不同的建議；埃爾-塞拉維告訴他，「好吧，你需要努力工作，但如果你留在溫蒂，我們會確保你上大學。」他提出的計畫是，「你盡管努力工作，你每工作一小時，我們就會為你存一點錢，用於來資助你的大學教育。」

德索薩最終存到足夠的錢，進入鱈魚角社區大學(Cape Cod Community College)就讀。半工半讀非常辛苦，他花了四年才完成兩年制社區大學的學業，但德索薩並未就此停下腳步。

斯邁利表示，他和另一經理看到德索薩潛力無窮、未來一片光明，所以他們想盡一切可能幫助他。

德索薩再次申請大學，今年秋天他將前往康州就讀耶魯大學

▲ 影片來源：X平台＠ExxAlerts（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

德索薩在社群平台Instagram上分享影片，訴說在得知自己被常春藤盟校錄取時的激動心情；他回憶那一刻的情景說，「我當時完全控制不住自己的情緒。」並提到，他每天晚上寫作業熬夜到凌晨3點，每一秒都值得。

兩位善心的門市經理表示，德索薩目前為止的成就都是他應得的。埃爾-塞拉維說，他付出那麼多努力，值得擁有這一切，斯邁利補充，這是他自己的成功故事。

德索薩計畫在耶魯大學主修政治學，並輔修人權；他說，他渴望成為一名律師、並成為公務員。

精華 FAQ

  • 兩位溫蒂門市經理依他每工作1小時就替他存1筆錢，累積成大學基金，讓他先讀社區大學，再一路申請到耶魯。

  • 因為他必須一邊打工維持生活、一邊上課完成學業，半工半讀負擔沉重，所以原本2年的學程花了4年才畢業。

  • 他計畫在耶魯主修政治學、輔修人權，並希望未來成為律師，也想投入公務服務，回應一路上幫助過他的人。

耶魯 麻州 耶魯大學

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