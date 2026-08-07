若嫌水煮綠花椰菜的味道太平淡，可考慮加點醬油，其濃郁鹹香的味道能讓菜餚充滿令人垂涎的中式風味。綠花椰菜菜餚示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jezebel Rose）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 水煮綠花椰菜可加醬油，立刻提升風味層次。

水煮綠花椰菜可加醬油，立刻提升風味層次。 重點二： 醬油含麩胺酸，能帶出鹹鮮甜與濃郁香氣。

醬油含麩胺酸，能帶出鹹鮮甜與濃郁香氣。 重點三：可搭配蒜薑蔥辣椒或花生醬，避免再額外加鹽。

綠花椰菜是營養價值很高的蔬菜，但若只是水煮，味道可能有點平淡，用烘烤的會有堅果香氣，但其實只要加一項亞洲常見的調味料，就能讓綠花椰菜的風味瞬間提升。Daily Meal報導，曾開設烹飪課程的美食專欄撰稿人阿克巴爾（Javaria Akbar）推薦煮綠花椰菜時加入醬油這個有濃郁溫潤香氣的調味品，能讓菜餚充滿令人垂涎的中式風味，讓人吃到停不下來，而台灣知名食品公司萬家香生產的醬油被評為最推薦的醬油。

醬油是用發酵的黃豆、小麥、水和鹽巴做成的，隨著時間過去，這個濃郁的黑色液體會變成味道層次豐富的調味料，麩胺酸（glutamic acid）讓醬油的味道又鹹又鮮且帶有甜味。這個神奇的胺基酸也存在於帕馬森起司和蘑菇中，賦予食物令人滿足的口感和飽滿的風味。

提升綠花椰菜風味最簡單的方法就是像平常一樣煮好後淋上些許醬油；用醬油翻炒綠花椰菜後加入一點蜂蜜和少量辣椒片是華麗一點的煮法。灑上一點芝麻油，就能得到一道鹹甜辣脆的美味配菜，可以搭配煎鮭魚或烤雞。

醬油有很多種，每種各有特色，也會影響菜餚的最終味道，生抽最適合用來做綠花椰菜沙拉的醬汁，濃郁的老抽則適合給烤蔬菜上色。

把煮熟的綠花椰菜小花或花椰菜苗（broccolini）拌入醬油醃料中，是提升花椰菜風味很簡單的做法。在醬油中加入中式食材如蒜末、薑絲、蔥花或辣椒就能製成令人垂涎三尺的醬汁，冰過後風味更佳。

如果想要更濃郁的口感，可以加入花生醬，可加點水西式醬料，使其更均勻地包覆花椰菜的小花，Daily Meal網站上的亞洲花生醬綠花椰菜藜麥這道食譜就融合了許多這樣的風味，還加入了醋來增添酸味，加黑糖和蜂蜜帶出甜味。當然也可以自己發揮創意，但唯一的原則是避免額外加鹽調味，因為醬油本身就帶有鹹味。

Daily Meal過去曾評選13種品牌的醬油，萬家香以濃郁的風味和層次豐富的口感拿下第一。若患有乳糜瀉而需要不含麩質的醬油替代品，可以考慮不使用或用極少小麥的日本醬油（tamari），是無麩質飲食的替代選擇，同樣以黃豆製成，味道鮮美鹹香，質地略微濃稠，或許反而更適合搭配綠花椰菜，因為它能更好地附著在綠花椰菜小花上。