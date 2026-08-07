可靠又價格實惠 技師推薦這五款車很適合家庭

隨著家庭成員增加，可能要改開大一點的車款，專業技師和維修專家推薦五款適合家庭的車款，性能可靠且價格實惠。圖為豐田Sienna。示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 技師與維修專家推薦5款適合家庭的可靠車型。

技師與維修專家推薦5款適合家庭的可靠車型。 重點二： Toyota RAV4與Honda CR-V因耐用、維修便宜受青睞。

Toyota RAV4與Honda CR-V因耐用、維修便宜受青睞。 重點三：Honda Odyssey、Sienna與Hyundai Palisade適合三排座家庭。

隨著家庭成員的增加，需要把雙門小轎車換成多功能休旅車或SUV，這時候肯定想找一台可靠又經濟實惠的車，最好還有獲得專家認可。GO Banking Rates報導列出五個技師和汽車維修專家所推薦、適合美國家庭的車款，有類似換車需求者可以考慮。

新車型起始價：3萬645元

Toyota和其豪華汽車品牌Lexus在「2025年消費者報告研究」中名列最可靠的汽車製造商第二和第三名。舊車收購企業Cash Auto Salvage共同創始人斯基爾文（Marc Skirvin）說，RAV4非常可靠，特別是2019到2023年的車款，電子系統較為簡單，零件貨源也充足、維修費用低廉，維修技師不需昂貴的診斷工具即可維修車輛。

2. 本田（Honda）CR-V

新車型起始價：3萬1495元

斯基爾文特別讚賞CR-V2017年至2022年車型的可靠性，他說他們回收的CR-V車型可靠性很高，引擎或變速器有問題的車不到5%，送到他們那裡的CR-V通常是因為碰撞或淹水損壞，而不是像其他品牌那樣有機械故障。

3. 本田Odyssey

新車型起始價：4萬3670元

若想找一台有三排座椅的多功能休旅車，本田Odyssey是修理技師們長年來的心頭好。汽車維修廠German Car Depot的負責人蓋爾芬德（Alan Gelfand）對Odyssey寬敞的內部和可靠性讚不絕口，3.5升V6引擎內的可變汽缸管理（The Variable Cylinder Management）在保證可靠性的前提下，實現了高燃油效率，滑動門軌道和皮帶驅動附件非常耐用，無須頻繁維修。

4. 豐田Sienna

新車型起始價：4萬635元

Sienna是凱利藍皮書（Kelley Blue Book）「最佳家庭車款」的第一名，是想買有三排座椅的多功能休旅車的另一項好選擇，起始價甚至比Odyssey低3千元。

蓋爾芬德說，Sienna提供混合動力車型，在保持豐田一貫耐用性的同時，也擁有出色的燃油效率，電子式無段變速箱（e-CVT transmission）採密封設計，無須維護，因為不會漏油。

Sienna的踏板低矮，適合家人上下車，可折疊平放的座椅讓裝載運動器材和笨重家具變得更加輕鬆。

5. 現代（Hyundai）Palisade

新車型起始價：3萬8695元

偏好有三排座椅SUV的人可以考慮Palisade，這款車也有登上凱利藍皮書的最佳家庭車款榜單。事故管理公司Claimsline共同創辦人法蘭克斯（Andrew Franks）說，Palisade憑藉可靠的首年性能和超長保固贏得良好口碑，擁有配置豐富的內裝，配備了先進的科技和安全功能。