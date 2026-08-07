網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友票選10大軍裝美男，經典民國劇角色成為焦點。

網友票選10大軍裝美男，經典民國劇角色成為焦點。 重點二： 張凌赫、陳偉霆、丁禹兮等新生代與熟面孔入榜。

張凌赫、陳偉霆、丁禹兮等新生代與熟面孔入榜。 重點三：鐘漢良憑來不及說我愛你慕容灃奪下冠軍。

2026年多部民國劇接連登場，張凌赫 在「這一秒過火」、丁禹兮 在「南部檔案」、陳偉霆在「九門」都換上軍裝造型，待播的丞磊「玉簟秋」同樣備受期待。民國劇中的軍閥、少帥造型向來是一大看點，根據搜狐報導指出，近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」TOP10，敖瑞鵬、陳哲遠等新生代男星入榜，張凌赫位居第三，冠軍則由「來不及說我愛你」鐘漢良拿下。

第十名為「萬花世界」敖瑞鵬，身高188公分的他在民國篇換上軍裝，挺拔身形與自帶的強勢氣場，使相關路透曝光後迅速引發討論。「萬花世界」由鞠婧禕主演，故事設定橫跨多個異世界，因此觀眾也能看到民國、古裝等不同風格。

第九名是「浮生」陳哲遠，他在劇中飾演身世成謎的人類少帥敖熾，與王楚然飾演的千年樹妖裟欏攜手調查妖案。作品融合奇幻、志怪及時空穿越元素，陳哲遠的少帥造型也成為待播期間的焦點。第八名則是「秋蟬」任嘉倫，他一改「錦衣之下」、「周生如故」的古裝形象，飾演潛伏於日軍內部的秘密間諜葉沖，冷靜沉著的軍裝造型與高智商臥底人設相當契合。

第七名由「南部檔案」丁禹兮拿下，他飾演的張海蝦斯文沉穩，與搭檔張海鹽共同調查南洋離奇案件，更是一名願意為兄弟犧牲自己的人物。「南部檔案」與「九門」同樣出自「盜墓筆記」系列，劇中張家人與張大佛爺之間也存在人物關聯。

第六名是「九門」陳偉霆。繼2016年「老九門」後，他時隔十年再次飾演張啟山，外型與狀態幾乎沒有明顯變化，讓不少網友驚呼彷彿「吃了防腐劑」。張啟山位居老九門「上三門」之首，不僅是軍官，也是盜墓世家傳人，威望、能力與城府皆不容小覷。陳偉霆的軍裝造型霸氣十足，早已成為此系列的代表形象。

第五名為「無心法師」張若昀。他飾演的張顯宗雖然是反派，卻願意為岳綺羅不惜犧牲性命，亦正亦邪的性格搭配軍裝造型，成為劇中令人難忘的角色。張若昀與陳瑤的對手戲至今仍被劇迷津津樂道，悲劇收場更讓不少觀眾意難平。

第四名則是「叛逆者」朱一龍。他過去曾出演「情定三生」、「許你浮生若夢」等民國劇，西裝及軍裝造型皆帶有溫文儒雅的氣質。「叛逆者」中的林楠笙原是師範大學高材生，為報效國家選擇棄文從戎，性格果敢堅毅、心思細膩，朱一龍也成功演出角色溫潤外表下的強大意志。

近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，圖為「叛逆者」朱一龍。(取材自豆瓣)

第三名是「這一秒過火」張凌赫。身形高大的他穿上軍裝後氣勢十足，與王楚然搭檔也被認為外型相當登對。張凌赫飾演的慕容清嶧幼年遭養父虐待，逃亡時受到任素素相救，兩人多年後重逢並產生感情，卻因任素素假死離開而分離；三年後再見，她已成為慕容清嶧的準大嫂。

這段充滿身世秘密、家族仇恨與情感糾葛的故事原本具備強烈戲劇張力，可惜作品播出後被批評製作品質不足，導演亦未能完整呈現原著精髓，浪費張凌赫與王楚然的高顏值組合。不過，張凌赫的少帥造型仍獲網友肯定，成功擠進榜單前三名。

第二名由「玉簟秋」丞磊獲得。他過去在民國劇「足跡」中的造型便曾受到好評，冷峻外型被認為自帶亦正亦邪的氣質，此次在「玉簟秋」飾演高冷軍閥虞昶軒，再度展現適合民國戲的外型優勢。

「玉簟秋」描述軍閥割據時期，少帥虞昶軒與捲入刺殺案的女學生葉平君立下十日破案賭約。虞昶軒表面藉機追求，實際上另有軍事部署，兩人卻在相處中逐漸動情。其後，他們被迫成婚，又因葉母之死分道揚鑣，多年後才在戰火中重逢。軍閥虐戀加上強制愛設定，也讓該劇尚未播出便累積不少關注。

冠軍由「來不及說我愛你」鐘漢良拿下。每當網路討論軍裝男神，他飾演的慕容灃幾乎都會被提名。隨著「這一秒過火」熱播，兩部作品的角色關係再次受到關注，張凌赫飾演的慕容清嶧，正是慕容灃與程謹之之子，也讓觀眾重新回味這部經典民國虐戀劇。

慕容灃是野心勃勃的一方少帥，與富商之女尹靜琬相愛，卻為了政治與事業選擇迎娶程謹之，甚至希望尹靜琬留在身邊成為妾室，最終導致兩人分離。角色雖然霸道又自私，鐘漢良卻將其演得極具魅力，讓觀眾又愛又恨。即使作品播出多年，他的軍裝造型與少帥氣場依然難以被取代，奪下冠軍也被網友認為實至名歸。

近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，冠軍則由「來不及說我愛你」鐘漢良拿下。(取材自豆瓣)