屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

三星座立秋後財運轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel ）

立秋於8月7日到來，傳統命理認為，節氣交替後月令將由未月轉入丙申月，接續而來的申月、酉月皆屬金，金又被視為2026丙午火年的財星。因此，8月7日至10月上旬可能成為全年財氣較旺的階段。根據搜狐報導，相較於上半年火氣旺盛、錢財容易流動，立秋後的金氣象徵收斂與累積，其中生肖蛇、生肖雞及生肖猴的財運尤其受到看好。

生肖蛇

生肖蛇的地支為巳，立秋後申金當令，形成「巳申六合」，在命理上有合作聚財之意。這段期間，生肖蛇若主動與他人商談合作、共同推動計畫或整合資源，獲得的成果可能比獨自努力更加顯著，也有機會透過合作夥伴迎來新的收入來源。

生肖蛇平時思考縝密，做決定前習慣反覆評估，但立秋後兩個月若遇到條件適合的機會，不妨在理性判斷後積極行動，以免因猶豫太久而錯過時機。建議多與值得信任的人交流，財運更可能從人際合作中逐漸展開。

生肖雞

生肖雞的地支為酉，五行同樣屬金，立秋進入申月後，有「金幫金」的相互扶持之勢。上半年累積的技能、經驗與專業能力，到了這段時間較有機會轉化為實際收入，例如熟悉的工具突然出現市場需求，或先前建立的工作流程開始發揮效益。

這段期間適合生肖雞主動展現專長，嘗試接案、發展副業或將既有能力商品化，不必把本事藏在身上。若與生肖蛇、生肖牛合作，傳統命理認為可形成「巳酉丑三合」，有助於提升合作穩定度。建議將上半年磨練出的能力實際投入市場，更有機會看見財務成果。

生肖猴

生肖猴的地支為申，立秋後正值申月，等同進入自身當令的「主場月」，整體氣勢與行動力被認為最受月令支持。這段期間適合商談合作、簽訂合約及爭取價格，若能明確表達自身條件與需求，有機會掌握更有利的發展位置。

傳統命理也認為，申、子、辰可形成三合，因此生肖猴若與生肖鼠、生肖龍共同推動計畫，可能更容易整合資源、創造收入。不過，生肖猴雖然反應靈活，仍需避免只依賴聰明與臨場應變；建議將細節落實、穩定執行，才能讓短期機會真正轉化為能夠留下來的財富。