挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，挑選酪梨以外皮飽滿光滑、有彈性與光澤為佳，並推薦3道簡單美味的酪梨料理，從配菜到湯品、餃子都適合在家製作。

酪梨 是營養豐富又好搭配的食材，究竟該怎麼選擇才好呢？日本媒體「Kurashiru」不僅介紹酪梨的挑選方式，還推薦了三道美味食譜。

報導指出，在超市或市場挑選酪梨時，建議選擇外皮具有彈性與光澤，形狀飽滿光滑的品項。外皮出現皺褶或失去光澤，可能代表成熟後放太久，內部已經開始損壞。因此，「外皮飽滿光滑」是判斷新鮮度與美味的重要指標。

知道如何挑選美味酪梨後，不妨在家製作健康又好吃的酪梨料理。以下是三道精選食譜：

一、濃厚奶油風味「無限酪梨」

這是一道口感綿密、充滿香氣，適合作為配菜或下酒菜的料理。

材料（2人份）：

酪梨…2顆

油漬鮪魚罐頭…70g

調味料：

麵味露（2倍濃縮）…3大匙

麻油…1大匙

炒白芝麻…1大匙

蒜泥…1小匙

海苔絲…適量

作法：

事前準備

將鮪魚罐頭的油瀝乾

1.酪梨去籽去皮，切成1公分塊狀。

2.所有調味料倒入調理碗中。

3.酪梨與鮪魚倒入2拌勻入味。

4.盛入盤中，撒上海苔絲即可享用。

二、酪梨鮪魚味噌湯

味噌濃郁的風味與酪梨綿密的口感意外地合拍，這道湯也是一道完美的早餐選擇。

材料（2人份）：

酪梨…1顆

油漬鮪魚（瀝乾油脂）…80g

洋蔥…50g

味噌…1.5大匙

水…500ml

配料：

粗磨黑胡椒…適量

作法：

事前準備

將酪梨去籽去皮

1.酪梨切成2公分塊狀。

2.洋蔥切成薄片。

3.在鍋中加入水，開中火加熱，放入油浸鮪魚與2燉煮。

4.洋蔥煮軟後，加入1和味噌，轉小火慢燉約5分鐘。待酪梨完全加熱後，關火起鍋。

5.盛入碗中，撒上粗磨黑胡椒即可享用。

三、酪梨起士餃子

酥脆的外皮搭配軟綿的酪梨與起士，口感層次豐富，不論是下飯或配啤酒都很合適。

材料（10個份）：

餃子皮…10張

水（封口用）…適量

酪梨…1顆

披薩用起士…50g

（A）美乃滋…2大匙

（A）黑胡椒…2撮

沙拉油…1大匙

新鮮香芹…適量

作法：

1.酪梨對半切開，去籽去皮，切成1公分塊狀。

2.酪梨丁、披薩起士和（A）放入調理碗中，攪拌均勻。

3.在餃子皮中央放上2，用水沾濕餃子皮邊緣，對折後封口。

4.沙拉油倒入平底鍋，開中火加熱，放入3，每面煎約3分鐘。煎至金黃色即可起鍋。

5.盛入盤中，放上香芹裝飾即可享用。

酪梨是健康百搭的食材，做成味噌湯或餃子等日常料理，充分享受濃郁綿密的口感。