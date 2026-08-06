好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多新推出的酪乳比司吉，口感蓬鬆香濃、吃法多樣，一上架就引起大量關注。比司吉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Stephen McFadden）

AI摘要 文章摘要整理： 北美好市多新上市酪乳比司吉，每盒10個售價6.99元，因口感被形容為奶油香濃又蓬鬆柔軟而迅速引發網友熱議。

好市多 （Costco ）以美味、多樣的烘焙商品和熟食選擇深受消費者喜愛，除了招牌的5美元烤雞外，蛋糕、派和可頌等商品也很受歡迎。近日北美好市多再推出新的烘焙美食，經典美式南方療癒食物酪乳比司吉（Buttermilk Biscuits），一上架就迅速引發大量關注。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Parade報導，專門分享好市多商品資訊的粉絲帳號「costcohotfinds」最近在Instagram上傳影片，介紹最近推出的酪乳比司吉，使用純正酪乳新鮮現烤，每盒10個、售價為6.99元。建議加熱後享用，作為開學季早餐、簡易午餐、溫馨晚餐，和夏末甜點都很適合。

「costcohotfinds」表示，這是好市多第一次推出比司吉商品，並形容其口感「奶油香濃、蓬鬆柔軟，吃起來就像自家現做」，影片下方很快出現許多消費者分享試吃心得與看法。一位網友開玩笑說，旁邊竟然沒有賣香腸肉汁，根本是嚴重疏失；另一位網友表示，自己已經買來品嚐，並表示比司吉相當新鮮；也有網友笑說，這款商品偏偏挑在他開始健康飲食的時候推出。

除了單純塗上奶油加熱食用外，還有許多方式能享受好市多的酪乳比司吉。首選當然是香腸肉汁，但搭配雞蛋 、培根和起司做成早餐三明治也很棒，或者可以搭配新鮮或剩餘的雞排，仿製福來雞（Chick-fil-A）著名的雞肉比司吉。

作為晚餐，酪乳比司吉也有很多吃法，可以點綴雞肉派、搭配辣肉醬（chili）或炸雞，或加進任何療癒食物當中。至於甜點吃法，不妨跳過傳統蛋糕，改用比司吉製作簡易奶油蛋糕（shortcake），除了經典的新鮮草莓口味，由於現在正值水蜜桃盛產期，也可搭配水蜜桃切片、鮮奶油，再淋上蜂蜜或楓糖漿享用。

想知道附近的好市多是否有販售酪乳比司吉，可透過Costco App輸入商品編號208379，查詢供貨情況。好市多首度推出的南方風味酪乳比司吉，可能會成為今年最受歡迎的烘焙商品之一。