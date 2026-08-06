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不沾鍋能「起死回生」？專家破解塗油迷思 出現5情況快換鍋

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專家表示，不沾鍋的氟素樹脂塗層一旦磨損便無法修復，不要聽信網路傳聞。示意圖，非新...
專家表示，不沾鍋的氟素樹脂塗層一旦磨損便無法修復，不要聽信網路傳聞。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鐵氟龍不沾鍋塗油加熱不能修復塗層。
  • 重點二：油清潔僅能去汙減黏，非讓塗層再生。
  • 重點三：出現剝落刮痕焦黑變形或頻沾黏應換鍋。

鐵氟龍不沾鍋已成為一般家庭的常用廚具，該怎麼使用與保養才能延長壽命呢？日本媒體「grape」採訪了廚具製造商和平金屬工業（Wahei Freiz）的鍋具專家，請教正確的保養知識與汰換標準。

網路上流傳「平底鍋塗層劣化後，只要在鍋底塗抹沙拉油並加熱，即可使塗層恢復原狀」的說法。專家表示，鐵氟龍不沾鍋的氟素樹脂無法透過塗油加熱恢復功能。一旦塗層因磨損或剝離而劣化，就不可能恢復。一般人之所以產生「恢復原狀」的錯覺，是因為油脂加熱後，能浮起表面附著的油脂或細微焦垢，更容易清洗去除。

專家說，這種做法稱為「油清潔（Oil Cleansing）」，它是藉由改善表面髒汙狀態減輕沾黏，並非真的讓塗層再生或修復。不過，過度空燒或高溫加熱反而可能加速塗層劣化，需特別注意。

專家建議，如果鐵氟龍不沾鍋出現食物沾黏現象，且使用海綿和中性洗碗精仍無法改善，可嘗試以下方法：

在平底鍋內倒入約2～3公分的沙拉油（需覆蓋鍋底），開火使油溫加熱至180°C， 30分鐘後關火待其自然冷卻，倒掉油脂。最後使用中性洗碗精徹底清洗鍋子內部，即可去除頑固汙垢，改善沾黏狀況。

此外，專家也提出延長使用壽命的保養要點：

•避免大火，請使用中火以下。

•嚴禁空燒。

•避免使用金屬製鏟具或具有超強研磨力的海綿。

•烹飪時適時移動鍋具，使火力均勻分布，避免局部高溫。

另一方面，當平底鍋出現以下狀況則代表已達使用壽命，應考慮更換：

•塗層剝落。

•深層刮痕（已看見內層鋁合金基底）。

•大範圍焦黑。

•底部變形（放在瓦斯爐或IH爐上會晃動）。

•即使經過正確清洗，食物仍頻頻沾黏。

儘管塗層只有部分脫落，在正常使用下不會立即危害人體健康，但從烹飪性能與舒適性的角度來看，專家建議在適當時機更換鍋具。

精華 FAQ

  • 不是真的。專家表示，鐵氟龍不沾鍋的氟素樹脂一旦因磨損或剝離而劣化，就無法靠塗油加熱修復；看似恢復，其實只是油脂讓髒污更容易清除。

  • 油清潔是把油加熱後，讓附著在鍋面的油脂與細微焦垢浮起，再用洗劑清洗，目的只是減少沾黏與去汙，並不是讓塗層再生或回到原本狀態。

  • 若出現塗層剝落、深層刮痕露出鋁基底、大範圍焦黑、鍋底變形會晃動，或清洗後仍頻繁沾黏，就表示性能已明顯下降，建議儘快換新。

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