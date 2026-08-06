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中年守住3項健康條件 最新研究：可遠離失智症超過10年

編譯周辰陽／即時報導
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一項長期研究發現，45歲至65歲期間血壓正常、未罹患第2型糖尿病及不吸菸，與無失...
一項長期研究發現，45歲至65歲期間血壓正常、未罹患第2型糖尿病及不吸菸，與無失智症生活平均延長近13年有關。示意圖。（路透／Alamy）

衛報5日報導，一項長期研究發現，45歲至65歲期間血壓正常、未罹患第2型糖尿病及不吸菸，與無失智症生活平均延長近13年有關，凸顯中年控制心血管風險對晚年腦部健康的重要性。

這項研究刊登於醫學期刊《神經學》（Neurology）。紐約大學朗格尼醫療中心研究團隊分析「社區動脈粥狀硬化風險研究」資料，觀察1萬2409名平均56歲、未罹患失智症的美國人，評估高血壓、第2型糖尿病及吸菸等3項風險因素，並追蹤約30年，平均追蹤時間為26年。

追蹤期間共有3008人罹患失智症，另有5238人在未罹患失智症前死亡。研究顯示，開始追蹤時沒有高血壓、糖尿病且不吸菸者，平均還有30.1年的無失智症生活；具備1項風險因素者為26.3年，具備2項者為21年，3項風險全具備者則略多於17年，比3項風險全無者少了近13年。

研究也發現，無論具備多少項風險因素，女性的無失智症壽命都比男性長，白人的無失智症年數也比黑人多。

研究指出，高血壓、糖尿病及吸菸經常在中年出現，可能對神經退化病理產生長期影響，因此及早發現並控制相關風險相當重要。

紐約大學朗格尼醫療中心最佳老化研究所所長、資深研究員科雷什（Josef Coresh）表示，研究結果顯示，人們應從中年開始積極避免這些風險因素，以維持腦部健康。他也希望研究能鼓勵民眾戒菸，並從45歲起密切注意血管健康。

未參與研究的英國阿茲海默症研究中心研究經費主管漢利（Jacqui Hanley）指出，這項研究不只評估罹患失智症的機率，也估算人們可能擁有多少年的無失智症生活，並把高血壓、糖尿病及吸菸造成的早逝風險納入考量。

漢利表示，雖然沒有任何方法能保證預防失智症，但控制危害心血管健康的風險因素，可能有助降低認知衰退與失智症風險。她建議民眾保持身體活動、不吸菸，並妥善控制高血壓與糖尿病。

精華 FAQ

  • 研究指出，45歲至65歲期間若能維持血壓正常、未罹患第2型糖尿病且不吸菸，與晚年擁有更長的無失智症生活密切相關，平均可多出近13年。

  • 研究刊登於《Neurology》，分析1萬2409名平均56歲、未罹患失智症的美國人資料，追蹤約30年，平均追蹤時間為26年，並比較不同風險因素組合的結果。

  • 研究者與外部專家都強調，中年應及早控制高血壓、糖尿病並戒菸，同時保持身體活動、密切注意血管健康，因為這些做法可能有助降低認知衰退與失智症風險。

失智症 高血壓 糖尿病

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