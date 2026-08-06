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用2年就退役不划算？卡達贈川普新空軍一號暫不送總統圖書館

編譯周辰陽／即時報導
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川普2026年7月17日抵達美國紐約甘迺迪國際機場，走下卡達贈送的新空軍一號。（...
川普2026年7月17日抵達美國紐約甘迺迪國際機場，走下卡達贈送的新空軍一號。（路透）

卡達捐贈一架豪華波音飛機作為臨時空軍一號時，美國總統川普曾表示，這架新空軍一號將在他卸任時隨他離開，但只會放在他的總統圖書館展示。不過，紐約時報5日報導，這項計畫看來已經改變。一名白宮官員表示，目前尚未決定將新、舊空軍一號中的哪一架送往川普總統圖書館。

川普次子艾瑞克（Eric Trump）密切參與圖書館籌建工作，本周稍早透過簡訊告訴NBC新聞，目前「沒計畫」將卡達捐贈的新空軍一號送往預定設於邁阿密市中心的圖書館。一名知情人士則表示，川普曾考慮讓2架舊空軍一號之一退役後放在圖書館展示，並計畫將新空軍一號也送往圖書館。目前尚不清楚這項方案是否仍在考量之列。

在美國空軍等候波音公司交付2架延宕已久的空軍一號替代機期間，卡達捐贈的新空軍一號被形容為「過渡」總統專機。白宮及空軍官員表示，這架飛機目前由美國政府所有，但空軍內部尚未決定未來去向；可能方案包括波音2架替代機自2028年起交付後，繼續作為第三架空軍一號使用，或交由其他聯邦政府官員用於公務出行。

五角大廈官員表示，無論是經過改裝的新空軍一號，還是即將退役的舊空軍一號，在捐贈或移交外部單位前，都必須由政府正式認定為多餘財產，之後再由空軍部長與國防部長辦公室協商，決定如何處置。通常會先將飛機提供給其他政府機關，甚至國民兵使用；但如果飛機完全除役，最終便可捐贈。

川普接受卡達捐贈這架價值4億美元新空軍一號的決定，加上改裝工程又耗資數億美元，引發安全與道德疑慮，包括改裝作業過於倉促、是否具備足以擔任總統專機的防禦能力，以及接受外國政府這類餽贈是否妥當。

不過，川普自2025年2月首次參觀這架飛機以來，一直將新空軍一號描述為美國力量與雄偉的新象徵。他也堅稱，這架飛機是贈送給美國國防部，而非他個人的禮物，自己卸任後不會使用。川普同年5月被問及卸任後是否打算取得新空軍一號，繼續作為私人飛機使用時表示，飛機將在他卸任後直接送往總統圖書館，「我不會使用。不會。」

精華 FAQ

  • 川普先前表示，這架由卡達捐贈、作為臨時空軍一號使用的飛機，卸任後會隨他離開白宮，但不會私人使用，而是送往他的總統圖書館展示。

  • 白宮官員表示，現在尚未決定新、舊空軍一號中哪一架會送往川普總統圖書館；空軍內部也仍在評估，未來可能留作第三架專機或交由其他政府單位使用。

  • 外界質疑焦點包括接受外國政府贈機是否妥當、改裝工程是否過於倉促，以及這架飛機能否達到總統專機所需的防禦與安全標準，因此引發道德與安全疑慮。

紐約時報 白宮 川普

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