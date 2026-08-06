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史上最清晰太陽影像曝光 表面像滾水沸騰 神祕漩渦揭太陽活動線索

編譯盧思綸／即時報導
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美國國家太陽天文台5日於科學期刊《自然》發表研究成果，利用井上健太陽望遠鏡拍攝取...
美國國家太陽天文台5日於科學期刊《自然》發表研究成果，利用井上健太陽望遠鏡拍攝取得迄今解析度最高的太陽表面影像。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

井上健太陽望遠鏡拍下最高解析度太陽影像，首次直接看到大量微小渦旋，研究推測其與磁場扭曲、太陽閃焰及日冕高溫形成有關。

CNN報導，全球最強大的太陽望遠鏡拍下迄今解析度最高的太陽可見表面影像，科學家首次在太陽上直接觀測到大量微小渦旋。研究人員認為，這項發現可能解釋太陽磁場為何會扭曲、纏繞並累積能量，進一步協助了解太陽閃焰等活動如何形成。

美國國家太陽天文台5日於科學期刊《自然》（Nature）發表這項研究成果，團隊利用位於夏威夷茂宜島的井上健太陽望遠鏡（Daniel K. Inouye Solar Telescope），觀察太陽黑子附近的磁場活躍區域，拍下太陽可見表面「光球」（photosphere）前所未有的細節。

華盛頓郵報報導，太陽的「表面」並非固體，而是溫度約華氏1萬度（約攝氏5500度）、持續翻騰流動的高溫電漿。研究團隊公布的影片顯示，高溫電漿形成的渦旋不斷起伏，就像鍋中沸水的氣泡；高溫電漿會從太陽表面下方向上移動至較冷區域，冷卻後再向下沉回太陽內部。

▲ 影片來源：X平台＠washingtonpost（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

研究人員進一步發現，當相鄰的電漿以不同速度流動時，就可能形成這些微小渦旋，這種現象稱為「克爾文—亥姆霍茲不穩定性」（Kelvin-Helmholtz instability）。科學家過去從理論模型推測，太陽光球可能具備形成這種現象的條件，如今不僅首次直接觀察到，還發現這些渦旋廣泛分布於太陽表面。

科學家長期認為，太陽磁力線彼此扭曲、纏繞後會累積磁能，一旦變得不穩定，能量便可能突然釋放，形成太陽閃焰或日冕物質拋射，但磁力線最初為何會產生這些扭轉，一直沒有明確答案。

這次觀測到的微小渦旋，可能就是其中一項關鍵機制。研究人員認為，這些渦旋會出現在磁場區域邊緣，帶動磁場彼此扭轉、纏繞；同時也像一具具「小型引擎」，在太陽表面產生、傳輸及釋放能量。

這項發現也可能為另一項太陽謎團提供線索：為何太陽外層大氣「日冕」（corona）的溫度遠高於表面。研究團隊認為，這些渦旋能把大規模電漿流拆解成更小尺度的運動，使能量一路傳遞至微小尺度後，以熱的形式釋放。

研究人員指出，釐清這些微小活動，有助進一步了解太陽閃焰、日冕物質拋射等大型活動。當這類太陽活動朝向地球發生時，釋出的粒子可能干擾衛星、電網及通訊基礎設施；未來持續觀測，也有望協助科學家進一步掌握大型太陽閃焰與太陽風暴的形成機制。

精華 FAQ

  • 研究團隊用全球最強太陽望遠鏡，首次在太陽光球直接看到大量微小渦旋，影像細節前所未有。這些渦旋分布廣泛，提供理解太陽表面活動的新線索。

  • 科學家認為，渦旋可能在磁場區域邊緣帶動磁力線扭轉、纏繞並累積能量，進而觸發太陽閃焰或日冕物質拋射，解釋磁場能量如何被儲存與釋放。

  • 研究有助釐清太陽閃焰、日冕物質拋射與日冕高溫的形成機制，若能更了解這些微小活動，就能提升預測太陽風暴的能力，降低其對衛星、電網與通訊的影響。

華盛頓郵報 夏威夷 茂宜島

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