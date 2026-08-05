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70歲男星戀上小2輪女友 她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

記者趙大智／即時報導
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姜厚任（左）和陳苡孋交往約半年。(記者沈昱嘉／攝影)
姜厚任（左）和陳苡孋交往約半年。(記者沈昱嘉／攝影)

71歲台灣男星姜厚任早年最知名情史是美國女友莎曼珊、加籍模特兒安芮兒，少說已20年沒談戀愛，學佛更讓他清心寡欲。這回帶著整整小2輪的新歡陳苡孋（Era）現身，他強調「我不是謝賢，不是年紀大了交（小）女友，是相識過程太玄妙才分享」。

兩人交往約莫半年，彼此甜蜜互稱「老公」、「小寶貝」，有「靈通」體質的陳苡孋說，他倆已有六世因緣，今生是第七世，每一世都錯過，但不單純是男女感情，而是一起救人、修行，今生第7世終於重逢。問她是否投胎時沒喝孟婆湯？她搞笑答：「我喝伯爵拿鐵，無糖少冰！」

姜厚任給女友取了新名字「童芯」，因為她雖然讀了3個碩士和博士學位，甚至擁有5家公司，卻是個容易被騙的生活白痴，像孩子般童心未泯。他開頭就強調女友是高知識份子，免得她「靈通」的背景遭到質疑，「我是珍惜又佩服她的才能，如果沒有善加保護就太浪費了，所以有使命感要保護她」。

陳苡孋有禮貌的讓「長輩」先聊，接著才吐露心聲：「不覺得去強調是高知識分子又有靈通是適合的，這不足以描述我這個人。」她從出生就清楚前世今生，甚至還曾跟爸媽說：「你們不是我爸媽，我要回家。」媽媽覺得奇怪：「妳家就在這，要去哪？」

姜厚任（左）想保護陳苡孋。(記者沈昱嘉／攝影)
姜厚任（左）想保護陳苡孋。(記者沈昱嘉／攝影)

這是當年姜厚任回送陳苡孋的照片，她保留至今。(記者沈昱嘉／攝影)
這是當年姜厚任回送陳苡孋的照片，她保留至今。(記者沈昱嘉／攝影)

她3歲時開始看姜厚任主演的戲劇，就認定對方是自己累世認識的人，不過，她並沒有刻意尋找姜厚任，後來就是「時間到了」。多年後，兩人透過臉書重新聯絡，再因參加佛法講座而真正認識，最後發展成戀人。不過姜厚任也坦承，當時陳苡孋自我介紹說1年發生12次車禍、有5家橫跨科技、文化、農業的公司，心想：「糟了，來了個騙子！」直到深入了解，才驚覺她真的是全方面高科技天才。

姜厚任近期在臉書分享跟女友的奇妙歷程，不免遭網友質疑「你被騙啦」，他無奈秀出明信片上民國76年的郵戳：「這能造假嗎？」也透露女友因緣巧合在某宮廟連續擲出42個聖筊，連神明都想合作。

陳苡孋的字。(記者沈昱嘉／攝影)
陳苡孋的字。(記者沈昱嘉／攝影)

陳苡孋還是小學生就寫名信片給姜厚任。(記者沈昱嘉／攝影)
陳苡孋還是小學生就寫名信片給姜厚任。(記者沈昱嘉／攝影)

陳苡孋從小就是電視兒童，3歲看姜厚任的戲，小學一年級連續3天寄了3封明信片給他。第1封信分享觀劇心得，還評論他和不同女演員的搭配；第2封提到兩人是「累世認識」；第3封則是自我介紹，寫下自己的名字、年級，還叮嚀他不要忘記自己。

由於當時年紀還小，不少字不會寫，信件裡一半是國字、一半是注音。更讓姜厚任驚訝的是，陳苡孋為了替自己留底，還不知道有複寫紙可用，竟自己買描圖紙，用鉛筆塗黑後製作土法複寫，將3封信完整保存下來，這些資料一留就是39年。

姜厚任回憶，自己剛出道時，收到影迷來信都會親自回覆，但後來發現，不少影迷收到回信後，會一步步提出更多要求，甚至希望進一步交往，因此後來改成統一寄簽名照，不再逐一回信。而女友當年收到的簽名照，也一路珍藏至今。

姜厚任（右）昔為中視小生，左為林以真。(摘自臉書)
姜厚任（右）昔為中視小生，左為林以真。(摘自臉書)

他表示，兩人真正重逢並不是因為這3封信，而是多年後透過臉書。當時他誤把系統推薦好友當成好友邀請，因此主動加她為好友名單，之後又因舉辦佛法講座，3度邀請對方參加，兩人才真正認識。

直到有一天，陳苡孋母親整理家中舊物，打電話詢問是否要把童年收藏丟掉，她趕緊請家人全部寄到台北，當年的3封信、簽名照及所有收藏才重新曝光，也讓姜厚任第一次完整知道，原來39年前竟有這段往事。

目前陳苡孋已將5家公司交給「總裁」姜厚任打理，自己專心進行研發工作，被問到是否有結婚打算，她坦言並不排斥，但認為婚姻不是最重要的事，「如果只是為了結婚而結婚，就沒有必要」，她認為，兩個人在一起，最重要的是精神層面的契合。她笑說，自己過去交男朋友，也不喜歡一般人約會模式，「吃飯、看電影對我來說不是最浪漫的事，我反而覺得一起做研究、一起完成理想，是很浪漫的事情」。

姜厚任（左）和陳苡孋熱戀中。(記者沈昱嘉／攝影)
姜厚任（左）和陳苡孋熱戀中。(記者沈昱嘉／攝影)

46歲陳苡孋大方面對媒體。(記者沈昱嘉／攝影)
46歲陳苡孋大方面對媒體。(記者沈昱嘉／攝影)

精華 FAQ

  • 兩人最早透過臉書重新聯絡，之後又因參加佛法講座而真正認識。陳苡孋長年保留童年信件與簽名照，讓這段緣分在多年後被完整揭開。

  • 她自稱有靈通體質，認為兩人前6世都曾相遇卻錯過，今生才第7世重逢。她強調彼此不只是情感關係，也有一起救人、修行的緣分。

  • 因兩人年齡差距受關注，姜厚任在臉書分享後還有人質疑他被騙。他特別拿出民國76年的明信片郵戳佐證，並說自己深入了解後才相信女友不是騙子。

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