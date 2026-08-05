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華人家庭幾乎都有 一醬料拿來煎荷包蛋「美味口感炸裂」

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加入一匙老乾媽的香辣脆油辣椒醬（Lao Gan Ma Spicy Chili C...
加入一匙老乾媽的香辣脆油辣椒醬（Lao Gan Ma Spicy Chili Crisp）一起煎，就能讓平凡的荷包蛋瞬間升級，增添香辣、鹹香與酥脆口感。荷包蛋示意圖。 (示意圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

美食網站建議，煎荷包蛋時加入老乾媽香辣脆油辣椒醬，不但能提升香辣與鹹香風味，還能帶來酥脆口感，做法簡單又適合多種吃法。

許多人早餐會煎顆荷包蛋，不僅料理快速，還能補充蛋白質。不過，天天都是相同的味道，難免讓人吃膩。美食網站「daily meal」指出，只要加入一匙老乾媽的香辣脆油辣椒醬（Lao Gan Ma Spicy Chili Crisp）一起煎，就能讓平凡的荷包蛋瞬間升級，增添香辣、鹹香與酥脆口感。

華人熟知的中國品牌老乾媽辣椒醬近年在美國人氣飆升，2025年創下銷售瓶數紀錄。招牌口味以辣椒、洋蔥、豆豉與多種調味料浸泡於大豆油中製成，除了辛辣、鹹香之外，因加入花椒，入口還帶有微微麻感，香氣濃郁、層次豐富。另外也有風味豆豉、香菇、番茄、風味雞油辣椒、辣三丁等特殊配方，風味各具特色，可依個人口味選擇。

用老乾媽辣椒醬煎荷包蛋做法相當簡單，只要將一匙辣椒醬放入平底鍋，稍微轉動鍋子讓醬料均勻覆蓋鍋底，再直接打入雞蛋即可。由於辣椒醬本身已含有油脂，因此不需要再另外加油；若喜歡更濃郁的香氣，可以再加入少許香油。

老乾媽辣醬示意圖。(中新社)
老乾媽辣醬示意圖。(中新社)

使用辣椒醬煎蛋，不僅能讓雞蛋帶有溫潤的辛香、鹹味與鮮味，老乾媽辣椒脆醬中的酥脆辣椒碎、蒜酥或紅蔥酥，與蛋白、蛋黃的柔嫩口感形成鮮明對比，也是這道料理最吸引人的地方。

如果喜歡荷包蛋邊緣酥脆，可以將火力稍微調高，利用辣椒油讓蛋白邊緣煎出金黃焦脆的裙邊。若擔心辣椒脆醬受熱後影響口感，也可以先將荷包蛋煎至喜歡的熟度，再把辣椒脆醬淋在表面，最後撒上蔥花、白芝麻或日式香鬆，讓風味更有層次。

除了搭配吐司作為早餐，辣椒醬荷包蛋也很適合配上一碗白飯與燙青菜，快速完成一餐。

如果不喜歡老乾媽辣椒醬中的酥脆配料，也可改用一般的辣椒油煎蛋，同樣能帶來辛辣香氣與鮮豔色澤，但口感會更加滑順。

精華 FAQ

  • 因為它本身含有油脂與多種調味，入鍋後能讓蛋吸收香辣、鹹香與鮮味，還能靠辣椒碎、蒜酥等配料增加酥脆口感。

  • 只要把1匙辣椒醬放進平底鍋，轉動讓鍋底均勻沾附，再直接打入雞蛋即可，通常不必再加油，想更香可少量加香油。

  • 可以先把荷包蛋煎到喜歡的熟度，再把辣椒脆醬淋上去，或直接改用一般辣椒油，依然能保有辛香與漂亮色澤。

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