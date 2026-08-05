我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

南加橙市為建好市多 銷售稅大部分送開發商引不滿

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議...
旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：登機證別急著丟，旅程後可用來證明搭乘紀錄。
  • 重點二：紙本登機證可協助補登哩程與處理會員問題。
  • 重點三：遇到延誤取消或理賠申請時，登機證能當重要憑證。

不少民眾搭機抵達目的地後，通常會將登機證直接丟棄，或刪除手機裡的登機證截圖。不過登機證其實不急著丟，建議旅程結束後先保留一段時間，未來可能在申請理賠、查詢哩程或處理航班問題時派上用場，還能替自己省下不少時間、金錢與麻煩。

Travel + Leisure報導，航空公司偶爾可能會遺失航班紀錄，尤其是在哩程累積上，如果日後需要證明自己曾搭乘某趟航班，登機證就是一項有力證據。最好保留紙本登機證，因為電子登機證可能在航班抵達後消失，或無法再查看；保留實體登機證，也能在使用機場貴賓室或確認升等資格時派上用場。

哩程累積計畫有時會出現技術問題，如果飛行常客哩程沒有正確累積，有登機證就能協助客服快速處理相關問題。部落格UniMoniTravel表示，如果是某家航空公司的常客計畫會員，可能需要出示登機證才能申請補登遺漏的點數或哩程。有時航空公司會遇到技術問題，導致哩程無法自動累積，保留登機證能提供領取獎勵必要的證明。

航班延誤、取消，以及行李遺失，都是搭飛機時可能遇到的不幸狀況，若需要向旅遊保險提出理賠申請，或使用信用卡提供的相關保障，登機證可提供必要資訊，協助確認申請內容。保留登機證備用，就能更順利處理這些問題。

如果使用紙本登機證，要特別注意丟棄方式，因為登機證上的條碼包含許多敏感資料，包含常客會員編號，可能連結到電子郵件地址、電話號碼或其他個人資訊。建議先保留登機證，確認不再需要後，再將其撕碎或以安全方式銷毀。

精華 FAQ

  • 因為登機證可能在日後派上用場，可用來證明曾搭乘某班飛機、協助處理哩程補登，或作為保險理賠與航班爭議的佐證，能省下不少時間與麻煩。

  • 若航空公司系統出現技術問題，導致哩程沒有自動入帳，登機證可作為搭乘證明，讓客服更快核對並補登遺漏的點數或哩程。

  • 紙本登機證上的條碼可能含有常客會員編號，甚至連結到電子郵件、電話或其他個資，因此確認不再需要後，應撕碎或以安全方式銷毀。

飛行旅遊 機票

上一則

孔孝真新戲「殺手媽咪」藏彩蛋 比利時王室愛用百年精品也入戲

延伸閱讀

收到誤發退稅立刻想還 男竟被國稅局強硬追討利息

收到誤發退稅立刻想還 男竟被國稅局強硬追討利息
搭飛機想Wi-Fi更快更穩定？ 專家揭最佳座位：不是靠窗

搭飛機想Wi-Fi更快更穩定？ 專家揭最佳座位：不是靠窗
喝杯咖啡回來錯過航班 記者分享慘痛教訓：2種時間點別搞錯

喝杯咖啡回來錯過航班 記者分享慘痛教訓：2種時間點別搞錯
美國多家航司出新規 買票前不看清這幾點恐吃虧

美國多家航司出新規 買票前不看清這幾點恐吃虧

熱門新聞

農夫分享讓水煮玉米保持鮮甜爽脆的煮法。玉米示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rene Santacruz）

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

2026-07-31 20:26
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

2026-08-01 00:22
有人享受沒有別人打擾的生活。（圖／AI生成）

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

2026-08-01 19:44
美食網站Daily Meal列出好市多8月的必買清單，從水餃、橄欖油到隨手包點心都有。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

2026-07-29 18:25
一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

2026-08-02 23:00

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武