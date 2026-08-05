下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 登機證別急著丟，旅程後可用來證明搭乘紀錄。

登機證別急著丟，旅程後可用來證明搭乘紀錄。 重點二： 紙本登機證可協助補登哩程與處理會員問題。

紙本登機證可協助補登哩程與處理會員問題。 重點三：遇到延誤取消或理賠申請時，登機證能當重要憑證。

不少民眾搭機抵達目的地後，通常會將登機證直接丟棄，或刪除手機裡的登機證截圖。不過登機證其實不急著丟，建議旅程結束後先保留一段時間，未來可能在申請理賠、查詢哩程或處理航班問題時派上用場，還能替自己省下不少時間、金錢與麻煩。

Travel + Leisure報導，航空公司偶爾可能會遺失航班紀錄，尤其是在哩程累積上，如果日後需要證明自己曾搭乘某趟航班，登機證就是一項有力證據。最好保留紙本登機證，因為電子登機證可能在航班抵達後消失，或無法再查看；保留實體登機證，也能在使用機場貴賓室或確認升等資格時派上用場。

哩程累積計畫有時會出現技術問題，如果飛行常客哩程沒有正確累積，有登機證就能協助客服快速處理相關問題。部落格UniMoniTravel表示，如果是某家航空公司的常客計畫會員，可能需要出示登機證才能申請補登遺漏的點數或哩程。有時航空公司會遇到技術問題，導致哩程無法自動累積，保留登機證能提供領取獎勵必要的證明。

航班延誤、取消，以及行李遺失，都是搭飛機時可能遇到的不幸狀況，若需要向旅遊保險提出理賠申請，或使用信用卡提供的相關保障，登機證可提供必要資訊，協助確認申請內容。保留登機證備用，就能更順利處理這些問題。

如果使用紙本登機證，要特別注意丟棄方式，因為登機證上的條碼包含許多敏感資料，包含常客會員編號，可能連結到電子郵件地址、電話號碼或其他個人資訊。建議先保留登機證，確認不再需要後，再將其撕碎或以安全方式銷毀。