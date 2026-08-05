高齡還能快步上樓梯、跳國標舞 華裔醫師分享93歲父親抗老心法

一名華裔醫師的父親以輕鬆自然的方式抗衰老，93歲仍健步如飛，讓網友紛紛詢問是否能複製他的抗老方法。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Efrem Efre ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 93歲華裔父親靠日常習慣爆紅，快步上樓梯仍相當靈活。

93歲華裔父親靠日常習慣爆紅，快步上樓梯仍相當靈活。 重點二： 他不靠保健食品與極端養生法，重視規律運動與簡單飲食。

他不靠保健食品與極端養生法，重視規律運動與簡單飲食。 重點三：每天吃八分飽、少甜食少紅肉，長年維持自然健康模式。

一名華裔 醫師的93歲父親近日在網路爆紅，這名九旬長者沒有追逐最新的養生潮流，而是採輕鬆自然的抗衰老方式，雖年事已高但上樓梯健步如飛，還能和妻子流暢地跳舞，沒有吃任何保健食品也沒有實行任何飲食計畫，簡單但有效的方式引發網路熱議，網友紛紛湧入留言詢問長壽秘訣。

每日郵報（Daily Mail）報導，哈佛畢業的認證皮膚科醫師吳潔西卡（Jessica Wu，音譯）先前在Instagram貼出93歲父親的影片，她的父親並沒有追逐最新的養生潮流，而是著重在簡單、可持續的日常原則，包括和太太跳國標舞、避免吃甜食及只吃八分飽等，影片因輕鬆自然的抗老 方式而爆紅。

潔西卡在影片內的文字寫道，父親93歲了還能快步上樓梯，就她記憶所及，父親一直很活躍，經常運動，自己動手修東西、做家務，而非把所有事都外包，他從未去過健身房。

潔西卡說，長壽產業熱衷於各種保健食品和粉末，而她父親吃得很簡單，從未吃過保健食品或遵循任何飲食計畫，他的養生計畫聽起來很無趣，沒有冷水浴、zone 2訓練，也沒有粒線體養生。

潔西卡的影片引發網友熱議，紛紛留言詢問他們要如何才能效法她父親的生活方式，還有很多人大讚潔西卡的父親基因很好。一名網友說，長壽的人沒有過度追求各種養生方法。

潔西卡的父親過去是一名數學教授，他現在每天早上約七點起床，吃不加牛奶和糖的鋼切燕麥（steel-cut oats），再吃壽司、沙拉或剩菜。晚餐通常是蒸或燉的蔬菜，配上豆腐、魚或少量雞肉或豬肉及一小匙米飯，他很少吃紅肉，只在像生日這樣的特殊場合才吃甜點。

潔西卡的父親也不追求最新的養生潮流，例如把種子油妖魔化，潔西卡說她的母親過去60年來都用一般食用油煮飯，包括種子油，她說這挑戰了健康產業慣於指責單一成分而忽略整體飲食模式的習慣。

潔西卡說，她的父親吃東西時不會專門計算熱量，自然而然地遵循日本的八分飽原則，也就是吃到八分飽就不再吃了，父親吃得很慢，每一口之間會喝點水或湯，只吃到感覺滿足，而不是吃到撐。