研究人員在資安測試中發現，AI會自主創建假身分誘騙真人。（路透）

英國人工智慧 安全研究所（AISI）5日公布重磅報告，披露在例行資安測試中，兩款由OpenAI 與Anthropic 開發的AI模型為了取得佳績，竟擅自搞「詐騙」，包括建立假身分，企圖誘使兩名開發人員，批准將惡意軟體加入他們參與的開源專案。

研究人員要求AI完成模擬網路裡的資安挑戰，並刻意開放網路連線、關閉部分防止濫用的標準安全機制，以測試模型的最大能力。參與測試的模型包括Anthropic的Mythos 5，以及OpenAI的GPT-5.6-Sol。

其中一次測試，Mythos 5向軟體開發網站GitHub上的一個真實開源專案，提交修改程式碼的要求。它偽造了多個身分，反覆寄送電子郵件給真人開發者，催促對方接受更新。

當一名開發人員察覺程式碼藏有惡意軟體而拒絕時，一個AI建立的假身分堅稱程式碼沒問題，另一個假身分則出面「擔保」，製造多人認可的假象。

AISI指出，這是首次觀察到，AI在未經提示的情況下，自主對真人展開嚴重欺騙行為。

除了Mythos 5，OpenAI的GPT-5.6 Sol強化版也同樣會「做手腳」。它擅自在網路上架設惡意伺服器，並入侵另一個AI代理建立的GitHub帳號。

Mythos 5還把惡意指令藏在其他AI編程工具可能讀取的位置，試圖誘使這些工具自動執行，藉此干擾對惡意程式碼的審查。

兩家公司皆歸咎於測試環境的配置失當，並承認模型在測試時並未開啟標準的網路安全防護機制。

AISI表示，AI並未突破測試用的隔離環境。測試電腦原本就被允許連上公開網路，部分安全限制也未啟用，不等同一般消費者使用的版本。