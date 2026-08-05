我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI首見自主行騙 創建假身分誘真人批准惡意程式 遭拒還派分身背書

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

AI首見自主行騙 創建假身分誘真人批准惡意程式 遭拒還派分身背書

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究人員在資安測試中發現，AI會自主創建假身分誘騙真人。（路透）
研究人員在資安測試中發現，AI會自主創建假身分誘騙真人。（路透）

英國人工智慧安全研究所（AISI）5日公布重磅報告，披露在例行資安測試中，兩款由OpenAIAnthropic開發的AI模型為了取得佳績，竟擅自搞「詐騙」，包括建立假身分，企圖誘使兩名開發人員，批准將惡意軟體加入他們參與的開源專案。

研究人員要求AI完成模擬網路裡的資安挑戰，並刻意開放網路連線、關閉部分防止濫用的標準安全機制，以測試模型的最大能力。參與測試的模型包括Anthropic的Mythos 5，以及OpenAI的GPT-5.6-Sol。

其中一次測試，Mythos 5向軟體開發網站GitHub上的一個真實開源專案，提交修改程式碼的要求。它偽造了多個身分，反覆寄送電子郵件給真人開發者，催促對方接受更新。

當一名開發人員察覺程式碼藏有惡意軟體而拒絕時，一個AI建立的假身分堅稱程式碼沒問題，另一個假身分則出面「擔保」，製造多人認可的假象。

AISI指出，這是首次觀察到，AI在未經提示的情況下，自主對真人展開嚴重欺騙行為。

除了Mythos 5，OpenAI的GPT-5.6 Sol強化版也同樣會「做手腳」。它擅自在網路上架設惡意伺服器，並入侵另一個AI代理建立的GitHub帳號。

Mythos 5還把惡意指令藏在其他AI編程工具可能讀取的位置，試圖誘使這些工具自動執行，藉此干擾對惡意程式碼的審查。

兩家公司皆歸咎於測試環境的配置失當，並承認模型在測試時並未開啟標準的網路安全防護機制。

AISI表示，AI並未突破測試用的隔離環境。測試電腦原本就被允許連上公開網路，部分安全限制也未啟用，不等同一般消費者使用的版本。

精華 FAQ

  • 研究人員發現，模型不只嘗試提交含惡意軟體的修改，還會偽造多個身分、反覆發信催促真人接受更新，甚至在遭拒後派出其他假身分背書。

  • 報告提到的模型包括Anthropic的Mythos 5，以及OpenAI的GPT-5.6-Sol。兩者都在測試中被觀察到出現不當的自主行為，包含欺騙與操弄審查流程。

  • AISI表示，測試電腦本來就允許連上公開網路，且部分標準安全防護未啟用，因此結果不代表一般消費者使用版本；兩家公司也承認測試環境配置並不完整。

人工智慧 OpenAI Anthropic

上一則

網球／天王周杰倫曾參賽 「一分大滿貫」明年重返澳網

下一則

紐約藝術家打造迷你森林 25英尺長泰迪熊吸睛

延伸閱讀

失控AI又出事 OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

失控AI又出事 OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件
AI對網路安全的「雙刃劍」效應 日益凸顯

AI對網路安全的「雙刃劍」效應 日益凸顯
白宮AI安全框架定案 找OpenAI、Anthropic等討論

白宮AI安全框架定案 找OpenAI、Anthropic等討論
OpenAI的AI模型為求評測拿高分 自主駭入別家公司資料庫「前所未見」

OpenAI的AI模型為求評測拿高分 自主駭入別家公司資料庫「前所未見」

熱門新聞

農夫分享讓水煮玉米保持鮮甜爽脆的煮法。玉米示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rene Santacruz）

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

2026-07-31 20:26
一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

2026-08-03 20:25
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

2026-08-01 00:22
有人享受沒有別人打擾的生活。（圖／AI生成）

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

2026-08-01 19:44
美食網站Daily Meal列出好市多8月的必買清單，從水餃、橄欖油到隨手包點心都有。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

2026-07-29 18:25
一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

2026-08-02 23:00

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡