NBA／因熱火時期詹姆斯開始打球 埃奇庫姆談新隊友：以為教練在騙我

埃奇庫姆。(路透)

76人隊在這個休賽季迎來震撼聯盟的重量級補強，超級巨星詹姆斯 （LeBron James）宣布加盟，讓陣中年輕新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）直呼不可思議，近日受訪時透露，當初在訓練時得知消息還以為教練在開玩笑，直到球隊後勤群起奔告並看到社群推文證實，才確定啟蒙偶像真要變成隊友。

上賽季以高順位新秀身分加盟76人的埃奇庫姆，菜鳥年即獲得重用，例行賽75場全數先發，場均上陣35分鐘，繳出16分、5.6籃板與4.2助攻的全面數據。談到熱火時期的詹姆斯正是啟蒙他拿起籃球的偶像之一，埃奇庫姆坦言過去從未私下與詹皇見過面，但在自由市場開啟前，他就曾不斷傳訊息纏著隊友馬克西（Tyrese Maxey）打聽消息。

「我一直打電話問馬克西，真的能得到詹姆斯嗎？但他總是裝傻說不知道。」埃奇庫姆笑說，自己當時就懷疑馬克西早已知情。而真正確認消息的那刻更令人難忘，當時他正在球場進行自主訓練，教練的智慧型手錶突然響個不停，隨即轉頭告知詹姆斯加盟的消息，「我第一反應是『你在騙我吧』，直到裝備管理員和醫療人員全部衝出來確認，我拿出手機看到記者證實的消息，整個人都震驚了。」

隨著詹姆斯降臨費城，76人新賽季一躍成為奪冠大熱門，爭冠壓力也隨之翻倍，埃奇庫姆直言全隊心知肚明，「不奪冠就是失敗，在我們這樣的球隊，如果不拿下總冠軍，人們就會說我們太差勁。」

為了備戰極具挑戰的新賽季，埃奇庫姆將打磨投射列為休賽期首要課題，希望改善上季季後賽外線命中率下滑至29.2%的缺點，他堅定表示，「我正在全面幾強運球後跳投等各項投射技巧，必須讓對手時刻保持忌憚，不敢對我放鬆防守。」