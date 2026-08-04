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7日立秋4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃

記者陳宏睿／台中即時報導
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本月7日將進入立秋節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。 (示意圖／AI生成)
本月7日將進入立秋節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。 (示意圖／AI生成)

今年立秋節氣落在8月7日，立秋後陽氣漸收、燥氣當令。命理師楊登嵙表示，肺為「嬌臟」，最易受傷，立秋養生應把握養肺護肝原則；他提醒，生肖屬猴、蛇、虎、豬者這半個月要特別留意腸胃小毛病與神經緊張，飲食上「宜潤肺養陰、少辛增酸，搭配充足睡眠與適度運動安度換季。

楊登嵙指出，秋天屬金，金克木會抑制肝氣生發，加上肺主秋季又不耐寒熱，容易被秋燥所傷，出現鼻乾、喉痛、咳嗽等症狀，飲食應多吃蓮藕、百合、銀耳、山藥、梨子、蘋果、核桃、蜂蜜等養肺潤肺食材，並適量食用綠豆粥、蓮子粥清熱解暑；西瓜等瓜果類寒涼傷脾胃，秋初應酌量食用。

他也提醒，立秋後應減少辛辣刺激食物，改「少辛增酸」多吃奇異果、石榴、葡萄、檸檬等酸味蔬果以養肝；同時多攝取地瓜、白菜、香菇、海帶等高纖食材，預防秋燥便秘，並避免暴飲暴食及油膩煎炸食物，以免加重體內積熱、誘發呼吸道舊疾。

楊登嵙建議，羊肉等大熱食材待天氣真正轉涼後再進補，且藥補不如食補，無病亂補恐擾亂身體節奏；生活作息上應早睡早起以順應陽氣收斂，並注意早晚溫差添加衣物，避免長時間吹冷氣引發「空調病」。他強調，秋老虎燥熱易使人心浮氒躁，提醒民眾調整心態，切忌悲秋憂慮，才能順利平穩度過換季時節。

精華 FAQ

  • 因為立秋後陽氣漸收、燥氣當令，肺最容易受秋燥影響而出現鼻乾、喉痛、咳嗽等症狀；同時秋天屬金、金克木，也可能抑制肝氣生發，所以要同步養肺護肝。

  • 命理師提醒生肖屬猴、蛇、虎、豬者，這半個月較容易出現腸胃小毛病與神經緊張，平時要避免暴飲暴食、注意休息，並透過規律生活降低換季不適。

  • 飲食上宜多吃蓮藕、百合、銀耳、梨子等潤肺食材，並少吃辛辣油炸、暫緩羊肉狗肉進補；生活上則早睡早起、適度運動、注意溫差與避免久吹冷氣。

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