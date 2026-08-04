不只掛月曆、鑰匙 小小黏貼掛勾解決廚房4大收納困擾

廚房中若有閒置的櫥櫃門，可以在門內側貼上黏貼掛勾，就能收納常用物品。黏貼掛勾示意圖，與本新聞無關。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹4種用便宜黏貼掛勾活用廚房櫥櫃門內側的方法，從調味包、廚餘袋到量杯與隔熱用品，都能兼顧整齊、省空間與取用便利。

很多人買了黏貼掛勾後，只用來掛月曆、鑰匙或包包，但其實這些價格便宜的好用小物的用途遠不止這些，特別是廚房。Tips and Tricks報導，只要發揮一點創意，就能將閒置的櫥櫃門變身寶貴的收納空間，輕鬆收納日常用品，不需大費周章在牆上鑽孔或購買昂貴的置物架，不用幾分鐘的時間、花不到幾元的成本，就能把用品整齊收納在需要的地方。

1. 用彈簧夾收納調味包

小包裝的調味包很實用，但在繁忙的廚房裡很容易丟失，很容易被塞到抽屜後就被其他東西蓋住，再也找不到。一個簡單的方法是在櫥櫃門內側貼上彈簧夾，一個彈簧夾夾一包調味料，如此標籤都能被看見，方便快速尋找，垂直懸掛也能省空間，甚至可以將調味包按類別整理，或將最常用的放在視線水平的位置，就能快速取用。

2. 打造便利的備餐區

有些菜餚在準備過程中會產生很多廚餘，讓人要一邊備菜一邊倒垃圾，否則流理檯面上一下就積滿了洋蔥皮、胡蘿蔔纓和馬鈴薯皮，還沒開始烹飪流理台就雜亂不堪。

可準備兩個堅固的黏貼掛勾貼在櫥櫃門內側，再掛上塑膠袋就成了廚餘袋，備餐時可把廚餘倒入袋中，煮完飯後再把袋子取下，將廚餘倒入垃圾桶或堆肥桶，再掛回去下次就能使用，這方法不僅能保持檯面清潔，還能節省烹飪時在廚房來回走動的次數。

3. 收納笨重的廚房用品

矽膠隔熱墊、烤箱手套和其他耐熱廚房產品每天都會用到，但它們體積龐大，會占用寶貴的抽屜空間，還常被其他物品壓住。與其將它們塞入已經擁擠不堪的抽屜，不如將它們掛在櫥櫃門內側，很多手套和隔熱墊都附有掛環，很適合這個收納方式，懸掛還有一個好處是這些物品洗過後能更有效地風乾，否則放到抽屜水氣不易散逸，反而殘留在物品上。

4. 再也不用苦尋量杯

量杯常在廚房抽屜中亂成一團，無論是被疊在一起，還是被鍋鏟和打蛋器埋在底下，找不到合適的量杯都讓人在烘焙時很抓狂。這時透明黏貼掛勾提供方便簡單又整潔的解方，在櫥櫃門內側貼一排掛勾，再將大小不同的量杯掛上，更聰明的辦法是按照量杯大小依序掛放，從此再也不用翻遍抽屜才能找到量杯，如此不但能騰出抽屜空間，哪個量杯洗完沒掛回原位也能一目了然。