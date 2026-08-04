六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

退休金是否足以支應各種開銷是退休人士關心也重視的問題，若過早提取太多資金、忽略隱藏支出等，可能會讓退休金無法繼續支撐生活。退休人士規劃預算示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休初期提領率若升至5%至6%，資金消耗會明顯加速。

退休初期提領率若升至5%至6%，資金消耗會明顯加速。 重點二： 只在完美市場與低通膨下可行的預算，其實非常脆弱。

只在完美市場與低通膨下可行的預算，其實非常脆弱。 重點三：醫療長照、隱藏支出與年度壓力測試常被忽略。

退休 規劃始於一個問題，也就是「錢夠用嗎？」但這題的答案不是總是很明顯，特別是退休初期，那時支出似乎可以控制，市場也運作良好，而真正的預警訊號通常在危機爆發前很久就出現了，GOBankingRates報導，理財專家分享六項退休金 預算撐不過25年的預警訊號。

1. 始終過早提取過多資金

退休初期就算只是稍微多花一點錢，都可能在日後帶來麻煩。退休及個人理財服務公司哈特金融集團（Heart Financial Group）財務和財富顧問詹森（Linda R. Jensen）說，一個重大的警訊是支出持續超過收入，導致退休提領率提高到5%至6%，若處於這個狀況，應仔細檢視而非視而不見。

財務顧問公司塞克斯頓顧問集團（Sexton Advisory Group）退休規劃專家暨執行長塞克斯頓（Steve Sexton）說，若在市場低迷時退休，這個問題尤為嚴重，「你正在加速資金的消耗，且這樣的消耗很難彌補」。

2. 預算只在「完美」的條件下有效

詹森說，如果一個退休計畫只在完美的市場條件和通膨、稅收等意外因素最少的情況下有效，那這個計畫本身很脆弱。塞克斯頓說，若退休計畫在任何情況下都失敗，那擁有的不是計畫，而是一個假設。

3. 不了解自己的開支

沒有清楚的支出數據是退休生活中另一個常見的危險訊號。史塔特拉顧問公司（Statera Advisors）財務顧問、執行長及管理合夥人舒貝爾（Scott Schuebel）說，大多數人會低估自己的實際支出，考量到通貨膨脹，就算只是些微偏差，三十年後也可能會有巨大差異。

塞克斯頓說，退休後沒有像在工作時追蹤收入那樣追蹤支出，這會是個問題，當你退休後每個月提領比計畫金額多5百元，一年就是6千元，25年後恐面臨30萬至40萬的資金缺口。

4. 沒有做好醫療和長照規畫

塞克斯頓說，醫療照護是退休計畫中最大的未知變數，也是最容易被低估的因素之一，自付費用、牙醫、眼科、聽力和長期照護費用，這些都是紅藍卡沒有給付的，他見過僅憑其中一項就擊潰原本看似穩妥計畫的案例。

5. 忽略隱藏支出

有些最具破壞性的支出不在每個月的支出預算中，它們可能偶發性地出現，或完全被忽略。舒貝爾把那些支出稱為「僅此一次的支出」，例如更換屋頂或汽車出現緊急狀況。

塞克斯頓說，還有經濟支應成年子女的費用，這些成本幾乎從未被納入最初的退休預算。詹森說，她發現退休人士常低估退休後收入需繳稅的部分，這會讓淨收入比預期減少更多。

6. 沒有定期進行壓力測試或重新審視計畫

退休計畫需要持續檢視和調整，才能在未來幾十年內保有有效性。詹森說，一個好方法是模擬通膨、市場衰退、預期壽命延長、照護需求和意外醫療支出等情況；舒貝爾說，這類檢視應每年進行一次，以確保如此的支出可持續，且計畫能支撐這樣的支出。