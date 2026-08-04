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芒果核、玉米芯別急著丟...多種廚餘能再長成蔬菜 或自製天然肥料

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烹飪時別急著把邊角料或廚餘丟掉，它們很可能是自己種作物豐收的開始，例如芒果核可以...
烹飪時別急著把邊角料或廚餘丟掉，它們很可能是自己種作物豐收的開始，例如芒果核可以栽培成芒果樹。作物示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Suri Huang）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廚餘如芒果核、玉米芯可再種成植物。
  • 重點二：香蕉皮、咖啡渣也能做成天然肥料。
  • 重點三：只需玻璃罐、紙巾與窗台即可在家操作。

如果常烹飪，很可能丟掉的剩餘食材是下一次豐收的原料；香蕉皮、蘿蔔蒂、玉米芯和咖啡渣這些剩餘食材常被當成廚餘丟棄，但只要用點耐心，很多每天廚房產生的剩餘物可以變成蔬菜或自製肥料，而且最棒的是只要有個玻璃罐、一點水和有陽光的窗台就能執行，不需要有大面積的庭院或豐富的園藝經驗。Tips and Tricks報導介紹七個把食物邊角料再利用的方法，這些方法簡單又成本低廉，無論是想省錢、減少浪費還是只是想享受自己種植的樂趣，這些園藝技巧都值得一試。

1. 把芒果核種成芒果樹

很多人吃完或削完芒果後直接把果核丟掉，但其實可以把它重成屬於自己的芒果樹。小心地將芒果核外層去除，取出內層的種子再用沾濕的廚房紙巾包住，放入密封的夾鏈袋或容器中，接著放在溫暖的地方。

保持紙巾濕潤但不能太濕，幾周後種子應該會裂開，長出一條小根，當根長到幾英寸長時，把種子移到花盆中，盆中有排水良好的土壤，種子頂部稍微露出土壤，再將花盆放在陽光充足的地方，定期澆水但不要澆水過多。

2. 從種子開始種香菜

新鮮香菜似乎總是常買回來不到幾天就枯萎了，不妨嘗試自己種，方法不難。在濾盆或淺盆內鋪一張濕的廚房紙巾，再將香菜種子間隔平均地放在上面，放好後上面蓋另一張濕的廚房紙巾以保持水分，並將容器放在溫暖明亮處，接下來的幾周保持紙巾濕潤，種子就會發芽。

一旦長出健康的幼苗和根，就可以把種子們移到土壤或更大的花盆中，讓幼苗可以繼續長成成熟的香菜植株，這樣一來隨時都有新鮮的香菜可以用。

3. 用剩下的玉米芯種玉米

吃完玉米後別急著丟掉玉米芯，把它放在淺容器中，倒入洗米水或清水，保持底部濕潤，把容器放在溫暖且陽光充足的地方，定期檢查避免水分全部蒸發。

接下來幾周，玉米顆粒的孔洞中間會冒出綠色小芽，其中幾株長成健壯的芽後，小心地分開並將每株單獨種到養分充足的戶外土壤中或大盆栽裡，玉米需要足夠的空間和陽光才能生長。

4. 利用剩餘的蔬菜頂部重新培育蔬菜

許多蔬菜頂部有活性組織，即使可食用的部分已經吃掉，仍可重新生長。將胡蘿蔔蒂、甜菜頂部或洋蔥底部放到淺盤中，加入剛好蓋過切面的水，放在明亮處，每隔幾天換一次水以保新鮮。

一周之內就會看到鮮亮的綠色嫩芽冒出。胡蘿蔔和甜菜可以長出綠葉，非常適合做沙拉、青醬和裝飾，而洋蔥底部則可以迅速長出美味的蔥。

5. 把香蕉皮變成肥料

香蕉皮富含鉀和其他開花植物喜愛的營養素，與其丟棄不如把牠們變成自製堆肥。把香蕉皮放到乾淨罐子中，加水後密封容器，靜置一夜讓營養素能自然地溶到水中，隔天取出香蕉皮，用泡香蕉皮的水澆灌室內植物或庭院。

這個肥料最好在製作後一至兩周內使用，在此期間將它存放在陰涼處，使用前輕輕搖晃；雖然它不是完全肥料，但是一種簡單易做的廚餘回收辦法，同時也能偶爾為植物補充養分。

6. 用咖啡渣種蘑菇

用過的咖啡渣富含有機物，對某些蘑菇來說是很棒的栽培介質。先準備新鮮的咖啡渣，待其完全冷卻後放到乾淨的玻璃瓶中加入菌種，若還有活性組織，也可以放入新鮮的蘑菇莖段。用咖啡濾紙或廚房紙巾蓋住罐口，並用蓋環或橡皮筋固定，讓空氣流通的同時不會有汙染物進入；將罐子放在陰涼通風處，靜置數周。

隨著菌絲體在咖啡渣中蔓延，最終可以看到小蘑菇開始生長。這種方法使用菌種效果最佳，不過在適當條件下，新鮮的莖段底部偶爾也能重新生長。

7. 用廚房海綿育苗

若沒有花盆或育苗盆，乾淨的廚房海綿是很棒的育苗器，它能維持水分，為種子發芽創造理想環境。取一塊全新的海綿並沾濕，用刀在海綿表面畫幾道小裂口，在每個裂口中放一、兩顆種子，再將海綿放在淺盤或托盤中，並放在溫暖明亮的地方；讓海綿維持濕潤，但不要浸在水中。

幾天後種子就會開始發芽，也因為根部保持濕潤且清楚可見，讓人可以監測其生長。一旦幼苗長出真葉和健康的根，就可以輕輕地將它們從海綿中取出，移植到土壤中。

精華 FAQ

  • 報導整理了7種簡單做法，包括把芒果核種成芒果樹、從種子種香菜、用玉米芯育芽、重生蔬菜頂部、香蕉皮做肥料、咖啡渣種蘑菇，以及用海綿育苗。

  • 先剝除芒果核外層，取出內層種子並用濕紙巾包好，放入密封袋置於溫暖處；等發根後移到排水良好的花盆，放在陽光充足地方並適量澆水。

  • 這些做法成本低、門檻也不高，適合沒有大庭院的人在家嘗試；不僅能減少食物浪費，還能種出香草、蔬菜或自製肥料，增添日常園藝樂趣。

芒果

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