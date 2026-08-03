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8月7日立秋…命理師曝「火金相見」4收旺運 6生肖拉警報

記者賴香珊／南投即時報導
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賞楓示意圖。（AI生成）
賞楓示意圖。（AI生成）

8月7日（五）迎來節氣「立秋」，命理師柯柏成表示，立秋形成「火金相見」之象，忌情緒衝動、口舌衝突及倉促決策，想開運要懂得收心、收口、收財、收成果。立秋後今、明年的太歲躁動，馬、鼠、兔、牛、羊、狗等6生肖要當心注意。

柯柏成指出，「立秋」顧名思義，自這天起暑去涼來，意味著秋天的開始，將在農曆六月廿五，也就是本周五（7日）下午7時42分26秒交節氣，而立秋後雖然一時暑氣難消，但別忘了還有「秋老虎」，所以氣候上可能更熱於大小暑。

而今年為丙午年，立秋後進入丙申月，形成「火金相見」之象。火代表急躁、擴張與曝光；申金則代表制度、決斷、財務與成果。這段時間最忌情緒衝動、口舌衝突及倉促決策，最適合整理制度、清理帳務、回收資源及完成既定目標。

柯柏成因此建議可把握立秋開運，他表示，可整理玄關、辦公桌、皮夾及手機，丟棄破損、過期與閒置物品；交節後朝西或西北方窗戶納氣，或靜坐片刻；並整理皮夾放入新鈔，同時完成一件與財務有關的實際行動，為自己迎接好運與財氣。

立秋宜完成曾答應他人卻未完成的事，向曾幫助自己的人致謝，累積貴人運；飲食適量食用白木耳、百合、山藥、蓮藕、梨子、蘿蔔等滋潤食材，不宜過度進補；也可布施白米、乾糧、醫療費或生活用品，幫助有需要的人，讓福氣持續流轉。

他也提醒，成語「多事之秋」，為何偏偏秋天多事，依照八字命理，係因太歲還沒討的將加緊開始討，明年的太歲等了一甲子也迫不及待要出來討，所以除了今年犯太歲的馬、鼠、兔、牛及明年犯太歲的羊、牛、狗、鼠，6生肖要當心注意。

除了犯太歲生肖，立秋前後也應避免爭吵、翻舊帳，別因一時情緒作出重大金錢決定；也別急著增加新計畫，卻放任舊問題繼續累積。切記春生、夏長、秋收、冬藏，立秋後懂得收心、收口、收財、收成果，就是順應天時最實際的開運方法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

圖為大雪山楓葉於去年入秋後逐漸轉紅。（聯合報系資料照，林保署台中分署提供）
圖為大雪山楓葉於去年入秋後逐漸轉紅。（聯合報系資料照，林保署台中分署提供）

精華 FAQ

  • 因今年是丙午年，立秋後進入丙申月，火象代表急躁、擴張與曝光，申金則象徵制度、決斷、財務與成果，兩者並存便被稱為「火金相見」。

  • 命理師提醒，立秋前後最忌情緒衝動、口舌衝突與倉促決策，也不宜因一時氣氛做重大金錢決定，應先整理舊問題、穩住節奏再行動。

  • 文章指出，今明兩年太歲躁動，屬馬、鼠、兔、牛、羊、狗者要特別留意，其中今年犯太歲與明年犯太歲的生肖都被點名，需避免爭吵與衝動行事。

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