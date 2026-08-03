18歲佛州男打破金氏紀錄 成「全球最年輕男教授」

邁阿密戴德學院校園，2026年4月29日展示無人機配送服務。（美聯社）

佛羅里達州 男子納森湯瑪斯（Nathan Thomas），以18歲又346天之姿受聘為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）工程學教授，獲金氏世界紀錄認證為全球最年輕男性教授，刷新塵封306年的紀錄。

People報導，根據金氏紀錄公布的資料，這項紀錄原由蘇格蘭數學家科林麥克勞林（Colin Maclaurin）保持。他於1740年代、19歲時獲聘為教授，紀錄長達306年未被打破。

湯瑪斯自2023年8月起於邁阿密戴德學院教授「工程師C語言程式設計」（COP 2270: C for Engineers）課程，授課對象不少與他年齡相仿，甚至部分學生還比他年長。他表示，在教學環境中，所有人的共同目標都是學習，因此年齡並不是重點。

「我只專注於把工作做好，並盡力幫助每位學生。只要學生願意投入學習，對我而言這才是最重要的。」湯瑪斯說。

教書3年、目前21歲的湯瑪斯也比「全球最年輕女性教授」阿莉雅薩布爾（Alia Sabur）當年創下紀錄時年輕16天。薩布爾於2008年以18歲又362天成為教授。

湯瑪斯自幼便熱愛學習，尤其對科學、科技、工程與數學（STEM）領域充滿興趣。他表示，數學一直是自己最容易理解的科目，而身為工程師的父母，也讓他從小耳濡目染，在潛移默化中建立工程思維。

談到教學最大的收穫，他表示，最喜歡看到學生從困惑到理解的那一刻。「看到原本難以理解的概念，突然在學生腦中串聯起來，是一種和自己解出難題截然不同的滿足感。」他說，教學也促使自己更深入理解知識，因此往往從學生身上學到的並不比學生少。

目前，湯瑪斯一邊教授線上課程，一邊就讀邁阿密大學法學院（University of Miami School of Law），預計2028年取得法律博士（Juris Doctor）學位。他希望未來投入智慧財產權法領域，專攻科學、科技、工程與數學（STEM）相關產業。