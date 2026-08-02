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麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

TVBS新聞網／編輯：沈惟中
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一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)
一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧。(美聯社)

一名曾在麥當勞工作的TikTok網紅近日分享多個點餐小技巧，從如何拿到現炸薯條、用較低價格吃到類似大麥克的漢堡，到早餐換成現打雞蛋的方法，引發不少網友討論。相關影片曝光後已累積超過200萬次觀看，不少人直呼「原來還有這招」。

薯條不加鹽、麥克雙牛堡變身「大麥克」

紐約郵報報導，這名麥當勞前員工在TikTok經營帳號「noahfoundgrey」，目前擁有約1.2萬名粉絲。她表示，若點薯條時要求「不加鹽」，通常店員會重新炸一批新的薯條，因此不用特別要求現炸，也有機會拿到剛出爐的薯條。

她也分享一個被稱作「窮人大麥克」的點法。消費者只要點一份價格略低的麥克雙牛堡（McDouble），不加番茄醬和黃芥末醬，再加上大麥克醬（Mac Sauce）及生菜絲，就能做出類似大麥克風味的漢堡。她指出，大麥克單點平均售價約6美元，套餐價格約10至12.49美元，透過這種點法可用較低價格享受相近口味。

此外，她還提到「多重會員獎勵」的小技巧。如果擁有多個麥當勞會員帳號，只要登入、登出不同帳號，就有機會依序使用各帳號的優惠。

早餐想吃現打雞蛋 可改選圓形蛋

前員工也說明，麥當勞早餐漢堡使用的雞蛋分為兩種，一種是預先製作的摺疊蛋（Folded Egg），通常用於香腸蛋滿福堡；另一種則是圓形蛋（Round Egg），採用現場打蛋、新鮮烹調。

她表示，若希望改成現打雞蛋，可以選擇圓形蛋。有Reddit網友補充，這項更換需在門市點餐或使用自助點餐機操作，無法透過App完成，且選項藏在客製化功能的最下方。另有網友表示，更換蛋品據稱不需額外加價。影片曝光後，不少網友留言表示「謝謝分享」、「以後要改點圓形蛋」，也有人希望她能繼續分享更多麥當勞的點餐秘訣。

麥當勞前員工曝點餐祕技！低價漢堡變身「大麥克」　薯條能現炸

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