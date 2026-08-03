不是少吃就好 研究：「9小時進食法」有望改善認知功能

有研究顯示，一天當中進食的時間，可能影響認知能力。示意圖。（圖／AI生成）

為了維持健康，許多人會控制熱量攝取、維持理想體重，但除了吃什麼，「何時吃」也可能同樣重要。最新研究發現，若將每天的進食時間控制在9小時內，或有助改善中老年人的認知功能。

韓媒報導，羅格斯大學（Rutgers University）營養學系教授沙普塞斯（Sue Shapses）研究團隊發現，在控制熱量攝取的同時，縮短每日進食時間，可能有助於改善認知功能。研究成果於當地時間26日在馬里蘭州國家港舉行的「2026年美國營養學會（American Society for Nutrition）年會」發表。

受試者減重成果相近 9小時內完成進食認知表現更佳

研究團隊針對47名50至79歲女性進行為期6個月的小型臨床試驗，要求所有受試者每天較原本飲食減少攝取500大卡。其中26名受試者被要求每天在9小時內完成所有餐點。大多數人於上午10時至下午6時之間進食，平均在8.2小時內吃完一天三餐；其餘受試者則維持約12小時的進食時間，平均為12.3小時。

6個月後，兩組受試者平均皆減重約7公斤，顯示減重效果主要與熱量攝取有關，而非進食時間長短。不過，在認知功能測驗中，兩組表現出現明顯差異。雖然兩組在多工處理能力及反應速度測驗上的成績相近，但在空間規畫及問題解決能力測驗中，9小時內完成進食的一組表現更佳。

此外，在評估記憶力與學習能力的測驗中，9小時進食組也呈現犯錯次數較少的趨勢，顯示進食時間長短可能影響認知功能。研究團隊表示，由於本研究樣本數較少，目前仍無法下定論，但若未來透過更大規模研究證實限制進食時間的效果，可望作為保護認知功能的一項策略。

研究人員指出，透過調整每日進食時段這種簡單的方法，或許有助於降低與記憶力、注意力及問題解決能力相關的失誤。研究團隊也表示，未來除了探討「吃什麼」之外，也將進一步研究「何時進食」的重要性，並規劃深入分析生理時鐘、代謝機制及發炎反應等複雜交互作用，釐清限制進食時間如何影響認知功能的生理機制。

不是少吃就好！美研究：「9小時進食法」有望改善認知功能

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