開豪車來銀行 多半是借錢 前行員揭真富豪「3大反常理習慣」

一名曾在銀行工作的人分享，真正的有錢人反而很少用豪車炫富。示意圖。（圖／AI生成）

很多人的觀念裡，富豪的形象往往與「開豪車、戴名錶、穿名牌」畫上等號。然而，一名在金融業服務長達19年、看遍無數資產家的前資深銀行員渡邊智，近期在日媒「日刊SPA!」發文揭露真相，指出「真正的富豪」不僅生活低調，對待金錢的哲學更是與一般人大不相同。

拒絕為面子消費 開豪車光顧的 往往是來借錢

「在剛進入銀行時，我對富豪也有著刻板印象，但這份幻想很快就被現實打碎。」作者回憶，自己在銀行前線服務時，經常見到擁有數億日圓資產的客戶，長年開著同一輛普通的國產車。反觀那些開著高級進口車光臨門市的人，卻往往是來諮詢個人信用貸款。

作者指出，真正的資產家「絕不會把錢花在如何讓別人覺得自己有價值」上。他們並非不捨得花錢，而是「絕不把錢砸在自己認為沒有價值的東西上」。想開更好的車、戴更好的表、看起來比別人富有，這種比較心態會逐漸吞噬原本可以積累成資產的資金。此外，富豪不與他人比較，因此不會被金錢綁架。累積財富的關鍵不在於收入高低，而在於「不為面子而花錢」的日常累積。

絕不追逐潮流盲從 不問「現在最熱門的是什麼」

在銀行門市，經常有客戶一進門就問：「現在最熱門、最熱賣的產品是什麼？」但作者透露，在他19年的從業生涯中，幾乎從未聽過真正的資產家問過這個問題。

曾有一位資產家直言：「『大家都買』絕不是我也該買的理由。」這句話給了作者極大的震撼。當市場繁榮、充斥著「現在是好時機」、「AI概念股很火」、「年報酬率X%」等銷售話術時，真正富有的人絕不會單憑這些話做出決定。他們聽完理專說明後，絕不會當場簽約，而是會帶回家自己研究、徹底通曉後才投資。相反地，因「大家都在買」而盲目跟風的人，最終往往承受巨大虧損。

談錢不避諱 與家人共享財務規則與傳承規畫

作者在拜訪高資產客戶家中時發現，真正的富豪「絕不把談論金錢視為禁忌」。他們會開誠布公地與家人討論遺囑、帳戶規畫以及資產分配，避免日後發生紛爭。相反地，許多平時避談金錢的家庭，在長輩離世後，常因為各懷心思、對遺產做出符合自身利益的解讀，最終導致家庭關係破裂。

此外，富豪對債務的態度也相當理智。他們不會盲目厭惡負債，而是「只在能增加資產或發展事業等特定目的下」才使用槓桿。對於為了面子而貸款或用途不明的借貸，則是絕對禁止。

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